中職》味全龍首次海外交流賽 3：12輸日本火腿

拿莫・伊漾（中）跑回味全龍第1分。（味全球團提供）

〔記者徐正揚／綜合報導〕味全龍今天在日本沖繩名護市營棒球場進行隊史首場海外交流賽，開球儀式由球隊副董事長黃宗仁、總教練葉君璋擔任投手、捕手，日職日本火腿總教練新庄剛志擔任打者，味全投手群無法有效壓制對手打線，以3：12輸給火腿。

味全由曹祐齊擔任先發投手，首局就被火腿一軍打線打掉4分，之後吳俊杰、王維中、郭郁政、陳禹勳、林逸達接力登板，僅陳禹勳、林逸達各投1局無失分，火腿於6局下靠石井一成轟出3分彈，取得全場最大的12：1領先。

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味全打線直到6局上才有突破，代跑拿莫・伊漾趁投手犯規攻佔得點圈，靠張政禹適時安打跑回本壘攻下第1分，7局上王順和、郭天信連續安打與李凱威保送攻佔滿壘，靠吉力吉撈・鞏冠內野滾地球與劉時豪適時安打再添2分。

李凱威單場2打數2安打還選到2次保送，表現最為亮眼，他表示，球隊今天雖然打出十幾支安打，很可惜沒有串聯起來，不過這也是學習的好機會，看到許多龍迷來到現場，非常感謝他們的支持。

味全龍張政禹。（味全球團提供）

味全龍吉力吉撈・鞏冠。（味全球團提供）

味全龍李凱威。（味全球團提供）

味全龍曹祐齊。（味全球團提供）

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