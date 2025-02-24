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高球》2025未來之星系列賽春季錦標賽本週登場 培養下個曾雅妮、潘政琮

2025/02/24 20:43

2025未來之星系列賽春季錦標賽本週登場。（主辦單位提供）2025未來之星系列賽春季錦標賽本週登場。（主辦單位提供）

〔記者粘藐云／綜合報導〕由未來之星⾼爾夫協會主辦的未來之星系列賽，將於本週（2/25-27）在苗栗全國花園鄉村俱樂部舉⾏春季錦標賽，替2025賽季揭開序幕。

未來之星系列賽⾃2021年底創辦，迄今已邁入第5年，且逐漸建立起完善的賽制與積分，並獲得WAGR、JGS兩大業餘積分的認證，同時表現優異者也能獲得潘政琮AJGA國際系列賽的參賽名額，進而爭取AJGA全卡或累積PBE星星，也因此逐漸獲得台灣青少年選⼿、家長與贊助商的肯定，成為最受重視的台灣青少年⾼爾夫賽事之⼀。

未來之星高爾夫協會理事長吳憲紘表⽰，經過前幾年的學習與努⼒之後，2025未來之星系列賽也有了⼀些新變革。首先是未來之星的全新logo與官網的建立，新的官網除了中文版還會有英文版，讓未來之星系列賽國際化。

「透過英⽂化的網站能讓國外的青少年選手獲得賽事訊息，吸引他們來參加未來之星賽事。」吳憲紘說，「也能讓國外媒體與教練獲得相關訊息，尤其是美國大學教練，他們可以透過網站獲得更多未來之星青少年選⼿的資訊。這對於台灣青少年選⼿未來想要赴美求學，也是一大利多。」

過去幾年未來之星系列賽全數都在全國球場舉⾏，今年5月底的夏季賽則將首度移師南峰球場舉辦。吳憲紘表示，這是為了符合WAGR法規，確保每場賽事都有足夠積分，所以從今年起每年都會有⼀場比賽在中部其他球場舉辦。

除了保證參賽選⼿的權益外，也能讓他們試著去征服不同的球場。此外，未來之星系列賽今年也增加了好幾個新的贊助商，同時也和美國青少年可調式鍛造鐵桿iGEN Golf合作，並加強媒體曝光，從各個不同⾯向來為青少年選⼿們打造一個最佳的賽事平台。

今年的未來之星系列賽除了固定的春季賽、夏季賽、秋季賽與冬季賽這4場賽事外，還將新增兩場次巡賽事。另外也和運動班長合作，針對剛接觸高爾夫的小朋友們舉辦推桿比賽。

吳憲紘表⽰，次巡是針對年齡較小且沒參加過比賽的⼩選手們，幫助他們認識比賽、準備比賽，從報名、報到、計分、繳卡以及如何和裁判互動，都會提供相關的協助，讓他們從中學會如何去準備並面對賽事。

「從推桿比賽到次巡再到未來之星系列賽，透過這樣的串聯，涵蓋了所有對於⼩白球有興趣的青少年們。」吳憲紘說。「因為推桿比賽而產⽣興趣的小朋友們，開始進一步學習高爾夫，然後從次巡開始累積比賽經驗，再到未來之星系列賽。⽽在未來之星表現出色者，除了可以保送全國⾼爾夫學院，更有機會透過未來之星協會和美國IJGA的合作，前往美國就讀⾼中，朝NCAA邁進！」

2025未來之星系列賽春季錦標賽將於2⽉25⽇舉辦首輪賽事，採第1洞與第10洞雙邊開球。首組出發時間為早上6點50分。和國內大多數業餘賽事不開放觀賽不同，未來之星賽事期間都開放家長下場觀賽，但請遵守大會規定。

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