MLB》慘！休賽季獲24億約的馬奈亞受傷 大都會兩投手春訓就躺了

馬奈亞。（資料照，美聯社）

廖志軒／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕33歲左投馬奈亞（Sean Manaea）去年季後以3年7500萬美元（約新台幣24億）續留大都會，但教頭門多薩（Carlos Mendoza）今天表示，馬奈亞的右腹斜肌拉傷，預計新賽季將從傷病名單出發。

馬奈亞預計是大都會第二號先發，上季交出12勝6敗、防禦率3.47的成績，共投181.1局賞184次三振，每局被上壘率為1.08。馬奈亞去年季後賽先發4場，交出2勝1敗、防禦率4.74的成績，幫助大都會闖進國聯冠軍賽。

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「這有點停滯不前。」馬奈亞坦言，自從春訓開始後，他一直受到這個傷勢困擾，「最糟糕的是，過去的幾週內，情況一直沒有好轉。」馬奈亞在上週末接受核磁共振（MRI）檢查。

門多薩說明馬奈亞的核磁共振結果，「好消息是...肌腱沒有受影響、肋骨沒有問題。這只是純粹的肌肉問題，所以他將休養數週，之後我們會再做評估，我們需要他重新振作。可以肯定地說，他會在開季從傷病名單出發...一旦他沒有症狀，他就會開始投球。」

此外，大都會休賽季以2年3400萬美元網羅的31歲右投蒙塔斯（Frankie Montas），他在上週因右側背闊肌嚴重拉傷，估計將缺陣6至8週的時間，同樣也難以趕上開季。

大都會新賽季的先發輪值有日籍右投千賀滉大、明星右投霍姆斯（Clay Holmes）、左投皮特森（David Peterson）。而布萊克本（Paul Blackburn）、坎寧（Griffin Canning）、梅吉爾（Tylor Megill）等人將競爭先發投手位置。

另外，27歲內野手馬德里格爾（Nick Madrigal）今年季前以1年約加盟大都會，但他在上週日的熱身賽不慎造成左肩骨折，預計將長時間缺陣。

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