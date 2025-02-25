晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 棒球 MLB

MLB》慘！休賽季獲24億約的馬奈亞受傷 大都會兩投手春訓就躺了

2025/02/25 07:47

馬奈亞。（資料照，美聯社）馬奈亞。（資料照，美聯社）

廖志軒／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕33歲左投馬奈亞（Sean Manaea）去年季後以3年7500萬美元（約新台幣24億）續留大都會，但教頭門多薩（Carlos Mendoza）今天表示，馬奈亞的右腹斜肌拉傷，預計新賽季將從傷病名單出發。

馬奈亞預計是大都會第二號先發，上季交出12勝6敗、防禦率3.47的成績，共投181.1局賞184次三振，每局被上壘率為1.08。馬奈亞去年季後賽先發4場，交出2勝1敗、防禦率4.74的成績，幫助大都會闖進國聯冠軍賽。

「這有點停滯不前。」馬奈亞坦言，自從春訓開始後，他一直受到這個傷勢困擾，「最糟糕的是，過去的幾週內，情況一直沒有好轉。」馬奈亞在上週末接受核磁共振（MRI）檢查。

門多薩說明馬奈亞的核磁共振結果，「好消息是...肌腱沒有受影響、肋骨沒有問題。這只是純粹的肌肉問題，所以他將休養數週，之後我們會再做評估，我們需要他重新振作。可以肯定地說，他會在開季從傷病名單出發...一旦他沒有症狀，他就會開始投球。」

此外，大都會休賽季以2年3400萬美元網羅的31歲右投蒙塔斯（Frankie Montas），他在上週因右側背闊肌嚴重拉傷，估計將缺陣6至8週的時間，同樣也難以趕上開季。

大都會新賽季的先發輪值有日籍右投千賀滉大、明星右投霍姆斯（Clay Holmes）、左投皮特森（David Peterson）。而布萊克本（Paul Blackburn）、坎寧（Griffin Canning）、梅吉爾（Tylor Megill）等人將競爭先發投手位置。

另外，27歲內野手馬德里格爾（Nick Madrigal）今年季前以1年約加盟大都會，但他在上週日的熱身賽不慎造成左肩骨折，預計將長時間缺陣。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中