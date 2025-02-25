MLB》42歲塞揚名投韋蘭德春訓初登板2局失1分 最快丟154公里

韋蘭德。（資料照，今日美國）

廖志軒／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕42歲名投韋蘭德（Justin Verlander）休賽季以1年1500萬轉戰舊金山巨人，本季將迎來大聯盟生涯第20個賽季。韋蘭德今天在春訓熱身賽首場先發，交出2局失1分的表現，巨人最後以2比2與洛磯握手言和。

韋蘭德開賽連續解決兩名打者後，被洛磯打者托利亞（Michael Toglia）擊出陽春砲掉分。韋蘭德接著丟保送、又發生投手犯規，不過韋蘭德連續抓到4個出局數，完成今年春訓熱身賽首次先發。

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韋蘭德上季在太空人受到頸部和肩傷影響，整季先發17場，交出5勝6敗，防禦率5.48是自2005年菜鳥賽季後最差，也高於生涯平均防禦率的3.30。

根據加州媒體《The Mercury News》報導，韋蘭德在這場比賽丟了18顆四縫線速球，平均球速為94.8英里，最快丟到95.97英里（約154公里）。韋蘭德去年受到傷勢影響，上季的四縫線速球均速度93.5英里。

韋蘭德提到，他在春訓期間的平均球速每年都有會點變動，並指出在生涯初期，他的球速大概在92、93英里，隨著賽季開始後，能逐步丟出三位數（英里）的火球。

韋蘭德生涯榮獲三座美聯塞揚獎、五度摘美聯三振王、四度奪美聯勝投王、兩度摘美聯防禦率王，累積262勝仍是現役投手最多。

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