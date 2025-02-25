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MLB》前橫濱冠軍洋投溫鐸肯熱身賽首戰狂失5分 ERA高達67.50

2025/02/25 10:19

溫鐸肯。（資料照，美聯社）溫鐸肯。（資料照，美聯社）

廖志軒／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕曾效力日職橫濱DeNA的31歲右投溫鐸肯（J.B. Wendelken），今年以小聯盟約附帶大聯盟春訓邀請加入教士隊。溫鐸肯今天在大聯盟春訓熱身賽登板，僅投0.2局狂失5分，教士最後以5比10不敵小熊。

溫鐸肯此戰是今年大聯盟熱身賽初登板，他在第6局上場接替投球，先是連續被敲3安掉1分，對方用滾地球護送回1分。溫鐸接著丟保送後，被小熊打者布許（Michael Busch）轟出三分砲。溫鐸肯用三振抓到該半局第2個出局數後退場。

總計溫鐸肯後援0.2局被敲4安（包含1轟），失掉5分都是自責，三振、保送各1次，熱身賽防禦率高達67.50。

溫鐸肯過去兩年效力日職橫濱DeNA，上季出賽28場，拿到1勝1敗、防禦率1.71，有16次中繼成功，也幫助橫濱奪得「日本一」總冠軍。溫鐸肯在日職兩年合計出賽89場，累積49次中繼成功、平均防禦率1.67。

溫鐸肯曾在大聯盟賽場待過6個賽季，效力過運動家、響尾蛇，前一次在大聯盟已經是2022年的時候。溫鐸肯生涯在大聯盟出賽144場，累積10勝6敗、平均防禦率4，合計有11次中繼成功、2次救援成功。

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