NBA》約基奇「全力餵球」狂送新高19助攻 金塊中斷溜馬3連勝

約基奇（左）19次助攻寫下生涯單場新高。（美聯社）

〔體育中心/綜合報導〕金塊上一戰敗給湖人，中斷一波9連勝高潮，今天客場對上溜馬，陣中一哥約基奇（Nikola Jokic）開啟全力「餵球模式」，整場送出生涯新高19次助攻，帶領球隊以125比116贏下比賽。

金塊今天一開賽，靠著戈登（Aaron Gordon）好手感單節12分，首節打完取得8分領先，次節溜馬開始追分，中間一度追到56比55一分差，不過金塊始終掌握領先優勢，帶著6分領先結束上半場。

請繼續往下閱讀...

第三節金塊繼續打出團隊籃球，在約基奇、魏斯布魯克（Russell Westbrook）、小波特（Michael Porter Jr.）等人皆有表現串連下，在節末拉開領先到全場最多17分，成為比賽勝負分水嶺。

決勝節溜馬在一哥哈里伯頓（Tyrese Haliburton）帶領下，一度將落後縮小到個位數，不過約基奇在決勝階段開始助攻模式，兩次助攻給布朗（Christian Braun）開後門得分，最終金塊順利收下比賽。

此戰約基奇出賽39分鐘，14投9中攻下18分，另有9籃板及19助攻，其中19助攻寫下生涯單場新高；戈登拿下全隊最高25分，小波特19分、穆雷（Jamal Murray）16分6助攻，替補的納吉（Zeke Nnaji）貢獻14分。

溜馬方面，哈里伯頓繳出19分15助攻，透納（Myles Turner）23分、西亞卡姆（Pascal Siakam）則有19分，此戰輸球後，溜馬中止了近期一波3連勝。

戈登（右）攻下全隊最高25分。（美聯社）

哈里伯頓（左）今天也送出15次助攻。（USA TODAY Sports）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法