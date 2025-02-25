晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 籃球 NBA

NBA》約基奇「全力餵球」狂送新高19助攻 金塊中斷溜馬3連勝

2025/02/25 11:33

約基奇（左）19次助攻寫下生涯單場新高。（美聯社）約基奇（左）19次助攻寫下生涯單場新高。（美聯社）

〔體育中心/綜合報導〕金塊上一戰敗給湖人，中斷一波9連勝高潮，今天客場對上溜馬，陣中一哥約基奇（Nikola Jokic）開啟全力「餵球模式」，整場送出生涯新高19次助攻，帶領球隊以125比116贏下比賽。

金塊今天一開賽，靠著戈登（Aaron Gordon）好手感單節12分，首節打完取得8分領先，次節溜馬開始追分，中間一度追到56比55一分差，不過金塊始終掌握領先優勢，帶著6分領先結束上半場。

第三節金塊繼續打出團隊籃球，在約基奇、魏斯布魯克（Russell Westbrook）、小波特（Michael Porter Jr.）等人皆有表現串連下，在節末拉開領先到全場最多17分，成為比賽勝負分水嶺。

決勝節溜馬在一哥哈里伯頓（Tyrese Haliburton）帶領下，一度將落後縮小到個位數，不過約基奇在決勝階段開始助攻模式，兩次助攻給布朗（Christian Braun）開後門得分，最終金塊順利收下比賽。

此戰約基奇出賽39分鐘，14投9中攻下18分，另有9籃板及19助攻，其中19助攻寫下生涯單場新高；戈登拿下全隊最高25分，小波特19分、穆雷（Jamal Murray）16分6助攻，替補的納吉（Zeke Nnaji）貢獻14分。

溜馬方面，哈里伯頓繳出19分15助攻，透納（Myles Turner）23分、西亞卡姆（Pascal Siakam）則有19分，此戰輸球後，溜馬中止了近期一波3連勝。

戈登（右）攻下全隊最高25分。（美聯社）戈登（右）攻下全隊最高25分。（美聯社）

哈里伯頓（左）今天也送出15次助攻。（USA TODAY Sports）哈里伯頓（左）今天也送出15次助攻。（USA TODAY Sports）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中