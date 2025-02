MLB》打擊姿勢調整有效？ 「卡仔」春訓首轟就炸423英尺

卡洛爾春訓首轟出爐。(法新社)

〔體育中心/綜合報導〕台美混血球星卡洛爾(Corbin Carroll)擺脫首戰3打數掛蛋的低迷手感,今天對守護者的比賽繳出2打數1安打的成績,而那支安打,正是一發陽春彈,「卡仔」今年春訓首轟出爐。

卡洛爾今天四局下半首位登場打擊,在放掉第一顆低角度的變速球後,第二球咬中一顆紅中偏高的曲球,將球拉出中右外野大牆形成一發423英尺的大號陽春全壘打,這發全壘打幫助響尾蛇拉開領先到3比1,最終響尾蛇也以4比3獲勝,收下今年春訓第一勝。

實際上,卡洛爾去年下半年就調整了打擊姿勢,今年春訓繼續沿用下來,《Arizona Sports》指出,相較於過去,卡洛爾準備打擊時球棒握著更高更垂直,而不是類似整支球棒扛在肩膀上的感覺。

對此卡洛爾指出,休賽季專注於找到舒服的擊球位置,總教練羅芙洛(Torey Lovullo)也發現他的調整,表示有和卡洛爾聊過這件事情,並認為新的打擊姿勢可以縮短揮棒時的擊球路徑,同時面對特定球路可以擊出更好的角度。

羅芙洛還說,調整後看起來沒有影響到卡洛爾原本的擊球能力,這對於他來說是個好的開始。

