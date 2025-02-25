MLB》打擊姿勢調整有效？ 「卡仔」春訓首轟就炸423英尺

卡洛爾春訓首轟出爐。（法新社）

林子翔／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕台美混血球星卡洛爾（Corbin Carroll）擺脫首戰3打數掛蛋的低迷手感，今天對守護者的比賽繳出2打數1安打的成績，而那支安打，正是一發陽春彈，「卡仔」今年春訓首轟出爐。

卡洛爾今天四局下半首位登場打擊，在放掉第一顆低角度的變速球後，第二球咬中一顆紅中偏高的曲球，將球拉出中右外野大牆形成一發423英尺的大號陽春全壘打，這發全壘打幫助響尾蛇拉開領先到3比1，最終響尾蛇也以4比3獲勝，收下今年春訓第一勝。

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實際上，卡洛爾去年下半年就調整了打擊姿勢，今年春訓繼續沿用下來，《Arizona Sports》指出，相較於過去，卡洛爾準備打擊時球棒握著更高更垂直，而不是類似整支球棒扛在肩膀上的感覺。

對此卡洛爾指出，休賽季專注於找到舒服的擊球位置，總教練羅芙洛（Torey Lovullo）也發現他的調整，表示有和卡洛爾聊過這件事情，並認為新的打擊姿勢可以縮短揮棒時的擊球路徑，同時面對特定球路可以擊出更好的角度。

羅芙洛還說，調整後看起來沒有影響到卡洛爾原本的擊球能力，這對於他來說是個好的開始。

CORBIN CARROLL HOME RUN!



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