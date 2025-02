卡洛爾。(美聯社)

林子翔/核稿編輯

〔體育中心/綜合報導〕響尾蛇台美混血球星卡洛爾(Corbin Carroll)今日敲出春訓熱身賽首轟,助隊以4:3戰勝守護者。

卡洛爾今打第2棒守右外野,首打席遭三振,4下身為首名打者上場,他無情砲轟前隊友切科尼(Slade Cecconi),掃出中右外野陽春砲,幫助球隊破蛋。

卡洛爾春訓首轟出爐,這也是他生涯首度在大聯盟春訓熱身賽開砲,這發全壘打擊球初速107.5英哩、飛行距離423英呎、仰角27度。

卡洛爾5下再度上場選到保送,隨後球隊換上代跑讓他退場休息,今日2打數敲1安,進帳1分打點、跑回1分,獲得1保送,賽後打擊率為0.200。

A better look at Corbin Carroll’s 423-footer today. pic.twitter.com/NSNRBOx2Qz