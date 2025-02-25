經典賽》看台灣隊資格賽陷苦戰 韓媒提醒南韓隊：沒有一隊可輕視...

南韓隊在2023年經典賽預賽意外敗給澳洲。（資料照，法新社）

廖志軒／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕台灣隊在2026經典賽資格賽前3戰只打出1勝2敗，落入今天的附加賽，要與西班牙隊爭取經典賽會內賽門票。韓媒《SPOTV NEWS》撰文提醒南韓隊，2026年經典賽沒有一支球隊可以輕視。

台灣隊在2024年世界棒球12強賽冠軍戰擊敗日本隊，奪下隊史首座棒球國際三大賽冠軍。目前在世界棒壘球總會排名世界第二，僅次於日本隊。

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不過，台灣隊在這屆經典賽資格賽卻陷入苦戰，首戰以5比12慘敗西班牙，第二戰以9比1擊敗南非，第三戰以0比6遭尼加拉瓜完封。台灣隊前三場只打出1勝2敗，如今要打二、三名的附加賽，爭取最後一張經典賽會內賽門票。

韓媒《SPOTV NEWS》撰文指出，南韓隊在2023年經典賽預賽的時候，面對過去被認為實力較弱的澳洲、捷克隊時都陷入苦戰（南韓當時以7比8輸澳洲、7比3擊敗捷克），充分感受到南韓隊在國際賽的競爭力下降、南韓隊變弱了。

該文提到，其他過去被認為距離棒球較遠的球隊，憑藉在先進聯盟學到的經驗大幅追趕上來。南韓隊在2023年經典賽小組賽出局，這讓他們意識到，2026年的經典賽將不會有任何輕鬆的對手。

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