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經典賽》世界排名第2的台灣隊今迎生死戰 外媒提西班牙曾遇「慘劇」

2025/02/25 12:19

台灣隊。（資料照，記者陳志曲攝）台灣隊。（資料照，記者陳志曲攝）

廖志軒／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕2026年世界棒球經典賽資格賽附加賽，台灣隊今天將與西班牙隊爭取最後一張經典賽會內賽門票。大聯盟官網記者克雷爾（Michael Clair）在社群媒體X上發文指出，這場贏者晉級、輸者回家的比賽，台灣隊如果輸球，世界棒球排名第二的球隊將無緣經典賽會內賽。

台灣隊在本屆經典賽資格賽卻入苦戰，首戰以5比12慘敗西班牙，第二戰以9比1擊敗南非，第三戰以0比6遭尼加拉瓜完封。台灣隊前三場只打出1勝2敗，如今要打二、三名的附加賽，爭取最後一張經典賽會內賽門票。

克雷爾在X上發文，台灣隊在2024年世界棒球12強奪冠後，如今還需要一勝才能晉級經典賽會內賽，「輸球將讓這支世界第二的球隊被淘汰出局。」

西班牙曾在第五屆經典賽資格賽（2022年）首戰以5比4擊敗南非，並以21比7、提前在第7局「扣倒」捷克隊。不過，西班牙卻以9比10敗給英國，關鍵戰役又以1比3輸給捷克，讓西班牙無緣2023年經典賽會內賽。克雷爾指出，西班牙隊希望避免上屆經典賽資格賽的慘劇，當年有兩次晉級機會都以輸球作收。

此外，世界棒球經典賽自2006年舉辦以來，台灣隊過去5屆都參與會內賽，曾在2013年經典賽闖進複賽。如果台灣隊今晚輸球，這將是台灣隊史首次無法參與經典賽會內賽盛事。

西班牙。（資料照，記者陳志曲攝）西班牙。（資料照，記者陳志曲攝）

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