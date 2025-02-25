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中職》悍將會員招募開跑！還推出全新「FUBON ANGELS祭典包」

2025/02/25 12:00

2025富邦悍將家族會員開賣。（富邦悍將提供）2025富邦悍將家族會員開賣。（富邦悍將提供）

〔記者林宥辰／台北報導〕2025富邦悍將家族會員招募即將開跑，今年度將延續亞瑟傳奇、亞瑟王、梅林魔法師、藍斯洛騎士四大家族類別，各家族皆享有專屬會員禮遇及超值贈品。其中球迷詢問度最高、結合全年新莊主場例行賽季票的頂級家族會員「亞瑟傳奇」好評再加碼，招收名額從188名增額至200名，並實行抽籤制申辦。3月1日起陸續開放舊會員登記/優先申辦，3月13日中午12時起剩餘名額將全面開放申辦。今年推出兩大加價購「會員賦能紀念球 」、「FUBON ANGELS祭典包」讓家族們來到悍將城堡變得更好玩！

 凡成功加入亞瑟傳奇家族即可獲得「亞瑟傳奇客製電繡家徽球衣」、「 悍將 x HOLOHOLO隨行杯」、「悍將應援包」、「悍將實戰用品」及「親簽入會小卡」、「悍將會員禮券」等專屬贈品，以及由悍將球員們親手繪出獨一無二的「手繪生日卡」，陪伴亞瑟傳奇會員渡過2025年最特別的生日！

 亞瑟王家族專屬的王者寶盒含「亞瑟王家徽球衣」及「悍將 x HOLOHOLO隨行杯」。梅林家族專屬的魔法禮物為「悍將大巴造型玩具收納箱」，讓悍將大巴為小悍將們收納所有的玩具！藍斯洛家族則是以超優惠價格，即可獲得悍將主場賽事門票及商品優惠券，讓您優惠一把抓，輕鬆走跳新莊城堡！

 今年家族會員方案持續結合悍將APP，推出二種加價購方案，讓你在APP的集點之路領先群雄！加價1,299元可獲得「會員賦能紀念球 」，除提供2顆專屬紀念球外，悍將主場獲勝即可獲得加碼點數。全新推出的「FUBON ANGELS祭典包」加價2,599元，除可獲得指定人選款式的本命天使法批，並享有FUBON ANGELS專屬活動資格，包括親簽比賽用球抽獎、賽後擊拳會、預測勝利/炸裂/分心女神獲得本命天使點數任務暨實穿球衣抽獎，最香最超值的專屬慶典等你來參加！

 除了超值的會員贈品，今年度各項會員權益全面再升級，申辦指定家族將可享新莊主場例行賽、季後賽門票優先購買權、G-STORE及momo悍將館商品購物折扣、悍將APP限定集點任務/贈品兌換等特殊權益禮遇，另有機會獲得主場設施優先體驗資格如新莊棒球場BOX SUITE訂購資格、兒童遊戲室免費使用權等。此外，球團更規劃了一系列豐富有趣的會員專屬活動，包含常態性活動如單場MVP頒獎、實戰簽名球抽獎、賽前場內觀禮、賽後踩草皮、舞台應援、球僮體驗、親子童樂會、球場集章任務等特殊活動。今年更全新推出「主隊練習見學」、「悍將小小播報員」等家族會員專屬球場體驗，成功加入亞瑟傳奇家族者，還有機會參加「新莊城堡2.0開箱」，搶先於3月9日悍將自辦熱身賽賽後享新莊棒球場整修後首場踩草皮活動權益。

 2025富邦悍將家族會員將從3月1日起陸續開放舊會員申辦，今年度亞瑟傳奇家族會員將開放至200名額，同時採「抽籤制」申辦，開放「2024亞瑟傳奇家族會員」及「2024亞瑟王家族會員且購買全年月票者」登記抽籤。於時限內登記完成者，「2024亞瑟傳奇家族會員」可擁有3支籤、「2024亞瑟王家族會員且購買全年月票者」可擁有1支籤，未於時限內登記者視為放棄抽籤資格，如重複中籤僅限申辦一次。

 3月13日中午12時起全面開放新會員申辦。更多家族會員方案介紹、贈品及權益完整說明及申辦時程資訊，請上富邦悍將官方網站查詢。加入家族，就是現在，一起成為悍將會員吧！

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