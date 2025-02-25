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NBA》驚！灰狼25分超狂大逆轉 讓飆39分的SGA做白工

2025/02/25 12:03

麥克丹尼爾斯。（美聯社）麥克丹尼爾斯。（美聯社）

〔記者粘藐云／綜合報導〕灰狼今在落後25分情況下，末節上演不可思議的逆轉秀，靠著麥克丹尼爾斯（Jaden McDaniels）讀秒階段的三分打追平，逼出延長賽，最終灰狼以131：128險勝雷霆止敗。

灰狼跟雷霆今天背靠背對決，前役雷霆在當家一哥吉爾吉斯亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander ）繳37分帶領下，拿下本季對戰第2勝，兩隊今移師雷霆主場再戰。

雷霆上半場打得強勢，團隊命中率51.1%，吉爾吉斯亞歷山大半場包辦20分，助隊兩節打完取得64：45大幅領先。灰狼則是打得乏善可陳，外線熄火，團隊命中率只有22.2%，麥克丹尼爾斯拿下最高13分。

眼看雷霆要輕鬆收下勝利，但灰狼在末節狂追，香農 （Terrence Shannon Jr.）、愛德華茲（Anthony Edward）接力得分，出現生機，但雷霆當機立斷喊出暫停，重新佈署後，再度得分止血。

不過，灰狼並未放棄，里德（Naz Reid ）連拿5分，迪林漢姆（Rob Dillingham）接力得分，把雷霆打得暈頭轉向，且陷入得分荒，灰狼在終場前51秒追到剩3分差。

麥克丹尼爾斯上籃造成卡魯索（Alex Caruso）犯規，完成三分打，在最後11.2秒追平，逼出延長賽。上演大逆轉的灰狼，在延長賽打得強勢，一度領先，但雷霆很快還以顏色，雙方你來我往。

灰狼最後關頭靠著里德罰球取得1分超前，愛德華茲還賞了吉爾吉斯亞歷山大一記重要火鍋，取得最後一波進攻機會，並靠著罰球再拿3分添保險，收下驚奇一勝。

灰狼今天3人得分破20分，麥克丹尼爾斯貢獻全隊最高27分、11籃板，里德22分、11籃板。雷霆方面，吉爾吉斯亞歷山大飆出全場最高39分、10籃板、8助攻。

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