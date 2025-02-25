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桌球》最新世界排名公布 林昀儒小升1名、17歲葉伊恬創生涯最佳

2025/02/25 12:20

林昀儒。（資料照，取自WTT官網）林昀儒。（資料照，取自WTT官網）

〔記者許明禮／台北報導〕國際桌總今天公布今年第9週世界排名，台灣一哥林昀儒小升1名回到13名；17歲女將葉伊恬則來到生涯最佳的104名，直逼百名大關。

林昀儒上週在亞洲杯獲得第4名，進帳175分，但總積分仍是2135分，不過因為斯洛維尼亞一哥約基奇積分少了150分，兩人排名互換，小林從14名上升至13。

高承睿在去年世界團體錦標賽積分清零後，排名從生涯最佳的21名滑落至24名。

其他台灣選手，馮翊新、黃彥誠各上升1名，分居54、63名；張佑安、廖振珽分別下跌1名，成為73、74名。16歲的郭冠宏則從90名下滑至96名。

世界排名第2的中國名將王楚欽奪下亞洲杯男單冠軍後，收下500分積分，總積分7925分只落後世界排名第一的林詩棟100分，隨時可能篡位。

美國一哥卡納克上週贏得泛美杯男單冠軍，排名從45名竄升至26名，也是本週上升勢頭最猛的球員。

女子組方面，世界排名前12沒有變動，台灣一姐鄭怡靜仍居12名。

黃怡樺下滑1名來到31名、簡彤娟跌出前50名來到51名、鄭先知73名、陳思羽78名、李昱諄82名、劉馨尹88名。

葉伊恬上週在卡帕多奇亞支線賽闖進女單16強，獲得15分積分，排名從106小升至104名，再創生涯最佳。

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