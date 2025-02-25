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MLB》36歲資深野手坎哈小聯盟約加盟釀酒人 教頭對他有期待

2025/02/25 13:40

坎哈。（資料照，法新社）坎哈。（資料照，法新社）

廖志軒／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕根據《美聯社》報導，36歲外野手坎哈（Mark Canha）將以小聯盟約附帶大聯盟春訓邀請，加入釀酒人隊。教頭墨菲（Pat Murphy）今天受訪表示，計畫讓坎哈擔任一壘手、指定打擊、以及一名代打的角色。

「這對我們來說是一個好兆頭。」墨菲談到坎哈時表示，「他是一名棒球選手，他想繼續打球，而我認為他會成為年輕人的榜樣，個性也很好。」

坎哈上季待在老虎和巨人，整季出賽125場，有7轟、42分打點，打擊率2成42的成績，上壘率3成44，跑出7次盜壘成功，整體攻擊指數（OPS）為0.690。坎哈生涯大多擔任外野手，生涯鎮守一壘防區有187場，去年就守了50場比賽。

坎哈生涯在大聯盟10個賽季，還待過運動家、大都會、釀酒人等球隊，曾在2019年交出單季最佳26轟的成績。坎哈在大聯盟生涯的平均打擊率為2成49，累積120轟、459分打點。

由於釀酒人外野手帕金斯（Blake Perkins）在打擊練習時，不慎造成右脛骨骨折，估計將缺陣新賽季的第一個月賽事。釀酒人先前也以小聯盟約附帶大聯盟春訓邀請，簽下30歲外野手瑪戈（Manuel Margot）。如今再網羅坎哈，增添野手群深度。

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