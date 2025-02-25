TPBL》特攻換兩名新洋將！其中一人令林韋翰印象深刻

馬可。（中信特攻提供）

〔記者粘藐云／台北報導〕新北中信特攻籃球隊為強化戰力及團隊組織能力，球團今宣佈與蒙特內哥羅籍大前鋒「馬可」（Marko Todorović）及美國籍後衛「飛馳」（Fatts Russell）簽約，馬可及飛馳日前已抵達台灣，目前已隨隊訓練，迫不及待披上黃衫奮戰。

32歲的蒙特內哥羅籍大前鋒馬可，身高208公分、體重113公斤，擁有多年西班牙甲級聯賽（LIGA ACB）及4年的中國職業籃球聯賽（CBA）的豐富經驗，也是蒙特內哥羅國家隊常客。

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馬可長年於歐亞高層級賽事出賽，策應及外線是他的主要武器，特攻當家控球林韋翰聊到這位新任特務，也馬上回憶起當年在中國職籃打球時與他的交手，對於馬可的外線快速出手印象非常深刻。

26歲的美國籍後衛飛馳，身高180公分、體重75公斤，大學期間於一級男子籃球錦標賽（NCAA）征戰，2022年前往歐洲亞得里亞海聯賽（ABA）展開職業生涯，出賽15場，場均得分26.8分、貢獻7.3次助攻，同年即獲得前往土耳其籃球超級聯賽（BSL）發展機會，2022年至今年初皆於土耳其一級聯賽征戰，場均得分15分以上，今年1月仍於土耳其籃球超級聯賽征戰，為歐洲各大聯盟爭相競逐的對象。

特攻執行教練莫米爾（Momir Ratkovic）對馬可和飛馳寄予厚望：「飛馳是一位擁有敏捷、爆發力及多種得分手段的雙能衛，能夠為自己也為隊友製造機會。而馬可則是擁有多年在高層級聯賽征戰的經驗，內外兼具且能夠同時擔任4號及5號位。期望在兩位加入後，能夠提升球隊在攻防兩端的表現，為接下來的賽事做好準備。」

目前特攻外援戰力包含前鋒艾斯卡（Ivan Aska）、中鋒克力斯（Kristijan Krajina）及奈森（Nysier Brooks），期待馬可和飛馳的加入，幫助球隊於團隊合作上發揮最大效能、強化團隊組織進攻能力，以更全面的戰力迎戰接下來的賽事。

兩位洋將對於來到TPBL征戰也充滿拚勁與期待，想跟球迷朋友說：「中信特攻是一支具有實力且團結的球隊，我們會全力以赴，為團隊未來的每一場比賽拿下勝利。」

飛馳。（中信特攻提供）

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