中職》其實滿怕餅總的！ 李丞齡珍惜「獅」而復得的機會

李丞齡。（記者倪婉君攝）

〔記者倪婉君／台南報導〕前年11月，李丞齡繳回在統一獅穿的9號球衣自請離隊，去年到美國獨立聯盟短暫打拚遭到釋出回台後，原本心生放棄棒球的念頭，但今年2月他仍決定「做自己喜歡的事」再回獅隊測試通過，如今選穿6號重新出發；只是曾被「餅總」林岳平直批生活管理不佳，李丞齡坦言還是滿怕他的，但對自我管理則強調，「這我一定要改」。

李丞齡在2018年季中選秀獲獅隊第4指名，同年入隊的球員包括首輪指名的古林睿煬已旅外，但也有像第5、第7輪加入的方建德、姚雨翔已遭到釋出。面對同期入隊卻大不同的際遇，李丞齡的棒球人生也有著與別人不同的選擇，他去年赴美闖盪未果，11月回台時也曾到新北市成棒隊測試，「他們有回覆要收我，但我當時仍在糾結到底要不要繼續打棒球。」

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最後李丞齡仍順從了自己的心意，「畢竟已在打球的路上打了很多年，也才24歲，就還是照著自己想做的事。」對於能夠重回獅隊，他表示當然會珍惜得來不易的「二次機會」，只是也坦言不會奢望要打得多好，「就是專注在自己喜歡的事情上。」

李丞齡在前年8月遭獅隊移出60人註冊名單時，曾被餅總當著媒體直言「近況不佳，自我管理履履出問題」，如今重返獅隊，他也直言：「一開始滿尷尬的」，還透露，「其實我來的第1天（2月5日），就遇到餅總了。」餅總身為經典賽資格賽的台灣隊投手教練，當時因國家隊放假恰好回到台南球場，他還開玩笑對李丞齡說：「是故意挑我不在的時候回來嗎？」

「餅總是開玩笑的啦，他也有跟我說好好加油、拚一下」，李丞齡這次選擇6號在獅隊重新出發，剛好是以前的9號顛倒過來，也給自己「扭轉人生」的機會。

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