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MLB》各隊開季名單黑馬人選 官網點名「虎之潛水艇」青柳晃洋

2025/02/25 15:13

青柳晃洋。（資料照，法新社）青柳晃洋。（資料照，法新社）

廖志軒／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕大聯盟官網撰文列出全30隊開季名單的黑馬人選，費城隨隊記者佐萊茨基（Todd Zolecki）指出，本季轉戰費城人隊的「虎之潛水艇」青柳晃洋，有機會進入球隊大聯盟名單。

青柳晃洋今年以小聯盟約附帶大聯盟春訓邀請加盟費城人，要力拚大聯盟26人名單。

佐萊茨基撰文提到，青柳晃洋幾乎肯定會從小聯盟3A出發，但費城人認為他最終可能會在某個時間點為球隊提供幫助，如果他成功加入費城人隊的牛棚，青柳將成隊史第一位站上大聯盟的日本投手。

費城人隊史過去的日本選手，只有2007年至2008年的名將井口資仁，以及2008年的田口壯，至今尚未有身穿費城球衣的日本投手出現在大聯盟舞台。

青柳晃洋日前接受訪問時提到，過去4年一直與母隊阪神虎談論去美國打球的事情，「我很高興來到這裡...過去幾年，我沒有能發揮出自己的潛能。3年前，我在日本投得很好。我仍然有那個潛力。」

「我的投球能站在大聯盟賽場，肯定會讓費城人隊獲得一些關注。」青柳晃洋表示，「這將有助於更多日本選手加入，所以這會是一件大事。」

對於青柳晃洋的加入，費城人總教練湯姆森（Rob Thomson）認為，當球隊的牛棚有能夠展現不同的投球風格時，這是件好事，「你不可能擁有7名投手能丟超過100英里，而且還搭配很棒的滑球。」

青柳在日職9個賽季都效力阪神虎，曾奪兩屆中央聯盟勝投王、一屆央聯防禦率王。去年，青柳僅有12場先發，戰績2勝3敗、防禦率3.69。

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