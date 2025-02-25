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中職》和女團長倪暄「和平分手」 台鋼雄鷹宣布全新男團長！

2025/02/25 14:46

台鋼雄鷹公布新的男團長Matt（右）和奧丁。（記者倪婉君攝）台鋼雄鷹公布新的男團長Matt（右）和奧丁。（記者倪婉君攝）

〔記者倪婉君／台南報導〕台鋼雄鷹今天宣布本季鷹援團隊的全新改組計畫，除了尊重女團長倪暄的暫緩合作決定，也一口氣宣布三位全新男團長，包括「朝氣鷹雄Matt」、「陽光鷹雄柏澄」和「帥氣鷹雄奧丁」，要為今年的「超燃鷹援軍」獻上全新鷹氣。

台鋼的全新鷹雄陣容除了有三位新的男團長，還包括之前就宣布合作的「MC鷹雄」沐汧」，以及人氣吉祥物「焦香鷹雄-地表最帥TAKAO」、「鄰家鷹雄-地表最萌TAKAMEI」，再加上最美麗的啦啦隊女孩「專業熱情Wing Stars」。

在今天台南球場展開的台鋼雄鷹和統一獅練習賽，Matt和奧丁也在看台練習應援工作，而值得一提的是，奧丁是團體「泰坦」一員，團員中的劉漢之，則是台鋼投手張喜凱同母異父的哥哥。

此外，台鋼也對決定暫緩合作的倪暄獻上祝福，以聲明指出：「原本滿懷熱情準備重返球場的倪暄，期待透過對棒球的熱愛，為台鋼雄鷹帶來更精采的應援體驗，可惜雙方對於未來應援團團長一職的工作規劃較為不同，在經過充分的溝通與討論，尊重也理解倪暄的決定，衷心祝福倪暄未來有很好的發展，期待未來有機會能在球場再相見。」

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