UBA》台師大菜鳥莊政隆砍21分 帶隊打敗台藝大4強有望

莊政隆砍21分。（大專體總提供）

〔記者林岳甫／台北報導〕台灣師大菜鳥莊政隆今天在UBA大專籃球聯賽公開男一級複賽，進帳全隊最高21分，帶領台師大以65：60打敗台灣藝大，收下重要的第3勝，也增加晉級4強的機會。

台師大一哥林韋愷昨達成UBA生涯千分里程碑，成為台師男籃第一人，不過今天手感欠佳，僅拿下12分，不過莊政隆就扛起進攻重任，投進3顆三分球，攻下全隊最多21分，也是他繼日前對國立體大後再度得分破20大關，另外曾信武更是打滿40分鐘，也繳出18分、10籃板。

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台師大目前在複賽收下3勝1敗，3勝分別來自國體大、黎明學院、台藝大，台師大將在28日依序對上政治大學、健行科大，想要扳倒強敵還是有難度，因此台師大目前預料攸關晉級之戰應該是壓軸之戰面對虎尾科大，該役有望變成誰贏誰晉級4強。

台藝大此仗雖然有4人得分雙位數，但全場竟然僅投進1顆三分球，喬納森更是9投皆墨，在沒有外線火力支援下，成為不敵台師大的致命傷。台藝大目前戰績1勝3敗，尚未到絕望時刻，但想躋身4強難度增加不少，因他們已經敗給輔仁大學、台師大。

台師大一哥林韋愷昨達成UBA生涯千分里程碑，成為台師男籃第一人，不過今天手感欠佳，僅拿下12分。（大專體總提供）

曾信武打滿40分鐘，繳出18分、10籃板。 （大專體總提供）

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