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經典賽Live》搶最後一張正賽門票！ 台灣莊陳仲敖先發抗西班牙

2025/02/25 17:57

第一局（台灣0：0西班牙）

1上，

賽前報導

〔體育中心/綜合報導〕經典賽資格賽尼加拉瓜以全勝之姿獲得第一名，二三名的西班牙與台灣今天將一決死戰，爭取小組最後一張晉級明年經典賽正賽的門票。

台灣今天派出運動家2A先發投手莊陳仲敖，上個賽季莊陳仲敖揮別傷病陰霾，在小聯盟3個層級有登板紀錄、最高來到2A，整季23場出賽、15場先發，主投86.0局，送出84K，拿下6勝2敗，1次中繼成功與1次救援成功，防禦率2.09。

西班牙先發則派出首戰對過台灣的前大聯盟火球男拉索，該場比賽他主投3.1局僅被擊出1安打，還送出7次三振，完全封鎖台灣打線。

台灣今天對陣西班牙，要搶經典賽最後一張門票。（記者林正堃攝）台灣今天對陣西班牙，要搶經典賽最後一張門票。（記者林正堃攝）

台灣隊先發打序

1. 王博玄 1B
2. 林子偉 2B
3. 陳傑憲 CF
4. 張育成 SS
5. 吳念庭 3B
6. 高宇杰 DH
7. 陳文杰 LF
8. 蔣少宏 C
9. 宋晟睿 RF

先發投手 莊陳仲敖

西班牙先發打序

1 安古羅（Andres Angulo）RF
2 貝爾崔（Engel Beltre）CF
3 恩卡納西昂（Wander Encarnacion）3B
4 烏茲塔利茲（Jesus Ustariz）1B
5 艾斯特拉達（Rusber Estrada）DH
6 瓦列里歐（Edison Valerio）SS
7 柯曼列茲（Carlos Colmenarez）2B
8 利諾（Gabriel Lino）C
9 賀南德茲（Frank Hernandez）LF

先發投手 拉索（Ramon Rosso）

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