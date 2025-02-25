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高球》未來之星春季賽首輪 192公分施榮緯獨居男子組第1

2025/02/25 16:16

施榮緯。（未來之星高爾夫協會提供）施榮緯。（未來之星高爾夫協會提供）

〔記者粘藐云／綜合報導〕2025未來之星系列賽春季錦標賽，於今在苗栗全國花園鄉村俱樂部舉行第一回合賽事。來自淡水球場的巨漢施榮緯繳出全場唯一的紅字70桿（-2），以4桿優勢領先男子組。邱子睿、謝睿哲與陳聿陞同以74桿暫並列第2。女子組部分，王詠蓁、曹恩婕與曾莘甯都打出75桿暫並列首位，劉依依以76桿暫時名列第4。

今天全國球場天候陰涼微風，是蠻適合進攻的絕佳狀況。目前就讀淡江中學高二的施榮緯挾著距離優勢，全場抓下7鳥，吞了3柏忌與1個雙柏忌，打出唯一低於標準桿的70桿。身高192公分的他開球飛行距離達320碼，大多數球洞開完球後只剩挖起桿距離，4個5桿洞也都2桿攻上果嶺，替自己製造很多博蒂機會。「今天還不錯，鐵桿不錯，推桿不差，而且運氣也好。」施榮緯說。「可惜的是有幾洞出現較離譜的失誤，像是第12洞剩90碼打過頭，回切又失手，吞了個雙柏忌，比較不應該。」

施榮緯的身材優勢遺傳自200公分的爸爸，因為爺爺曾在老淡水球場當桿弟，帶著他打球而產生興趣。他覺得全國球場距離不長，不算難打，雖然果嶺需要一點運氣。明天還是會跟今天一樣，敢打一點，積極進攻，盡量多抓鳥，然後少花一點。

全國球場地主球員邱子睿，前9在第13、17洞抓鳥繳出34桿，但轉場後九後出現亂流，先在第2洞掉了一桿，又在第3洞開球OB吞了個雙柏忌，幸好及時回穩，最終以3鳥3柏忌1雙柏忌的74桿，暫並列次席。

邱子睿表示剛開賽時精神還不是很好，心情起伏不大，打球就是順順、穩穩的。轉場後身體熱開了，動作幅度變大，加上前面打很好心裡開始想著要打好，過於專注反而力量過大，擊球有點不太受控。但他提醒自己專注於節奏與動作就好，逐漸調整了回來。

「今天前面很好，中間有點亂流，但後面能調整回來也不錯。」邱子睿說。「其實後9洞對我來說一直是個關卡，這是我自己得調整克服的部分。明天希望能夠和今天的前9洞一樣，順順地打，情緒更穩定一點。」

目前就讀再興中學高一的陳聿陞，首輪穩穩地2鳥、4柏忌74桿，暫時並列第2。他表示自己今天開球蠻直的，切球多半能切到洞邊，果嶺上的推桿就是用力推，整體表現不錯，沒有太多失誤。「明天就維持和今天一樣，穩扎穩打。」陳聿陞說道。

男子組施榮緯一馬當先，女子組則是三雄鼎立。王詠蓁、曹恩婕與曾莘甯都打出正3桿的75桿，並列首位。曹恩婕全場2鳥3柏忌1雙柏忌，雖然位居領先，但她對自己的表現不太滿意。「今天開球幾乎都不在球道上，一直在救球。幸好切桿不錯，多半能救起來。不過第12洞上果嶺後4推，吞了個雙柏忌。」目前就讀忠明高中二年級的曹恩婕說道。「明天希望開球能好一點，因為鐵桿還不錯，只要上球道應該就不難打。」

相較於曹恩婕的開球不好，另一位並列領先的王詠蓁則認為自己的推桿爛爆了。「我今天的狀態超好，鐵桿很準，上去離旗竿多半不到5步。但推桿怎麼推都推不進，第18洞還推了個4推。」王詠蓁沮喪地說道。「果嶺真的很難掌控，我想明天就是推桿放輕鬆一點，路線別看得太認真，或許還比較有機會推進。」她表示自己對於場地不太熟悉，這次比賽是第2次打全國，目的也是為了備戰4月份的潘政琮AJGA國際系列賽。

在春季賽如火如荼地進行的同時，未來之星高爾夫協會理事長吳憲紘也宣布了一個好消息。透過台灣旅美LPGA好手徐薇淩的介紹，未來之星協會已經和IJGA（國際青少年高爾夫學院）建立合作關係。從今年開始，未來之星系列賽單站男女冠軍都能獲得前往IJGA免費訓練一週的資格（需至少訓練兩週），年度積分榜冠軍能獲得IJGA五千至一萬美元的獎學金，亞軍則是三千美元。另外，IJGA每年將會派員來台和未來之星協會的選手與會員們進行交流。

吳憲紘強調，IJGA是美國歷史最悠久的專業高爾夫學院，擁有高爾夫球場與完善的練習設施、以及配合的高中，且球場不對外開放，攻該學院的學生練球。此外，IJGA和美國許多大學早已建立良好的關係，可說是要進入NCAA的「保證班」，這裡的畢業生進入美國大學校隊的比率高達98%。

「未來之星協會的宗旨之一，就是提供青少年選手與家長們正確的資訊與途徑。」吳憲紘說道。「如果你未來想要前往美國就讀大學，IJGA將會是一條有效且正確的途徑。」

第2回合賽事同樣採第1洞與第10洞雙邊開球，首組出發時間為早上6點50分。賽事期間都開放家長下場觀賽，但請遵守大會規定。

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