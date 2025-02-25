NBA》找一個像我的「混蛋」！ 美媒曝嘴綠在交易大限前的願望

D.格林。（資料照，今日美國）

〔體育中心/綜合報導〕今年NBA交易截止日前，勇士因戰績不佳，屢次傳出希望能透過交易補強陣容的消息，對此美媒報導點出，勇士老將D.格林（Draymond Green）在交易截止日前曾向制服組提出一個要求。

據《The Athletic》記者湯普森（Marcus Thompson）及阿米克（Sam Amick）報導指出，在巴特勒（Jimmy Butler）加入之前，D.格林就曾向制服組提出一個他認為對球隊非常重要的要求：「再找一個像我一樣的『混蛋』加入勇士，一個能像我一樣在關鍵時刻說出真話，充滿火力，且在攻防兩端都具有強烈競爭心的球員。」

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在D.格林向管理層喊話後，勇士最終從熱火找來明星前鋒巴特勒，外界大多認為他是非常符合D.格林所提到的「混蛋」標準，不只在攻守兩端都表現出色，同時也敢於在球隊中說真話。

巴特勒在加入勇士後的6場比賽裡，繳出場均20分、5.7籃板、5.5助攻和1.5抄截的成績，幫助勇士取得5勝1敗的戰績，其中包含在美國時間周日在主場以126:102大勝獨行俠，贏得他們自去年11月中旬以來的第一個3連勝，就目前的結果來看，巴特勒的確是非常符合勇士陣容的選擇。

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