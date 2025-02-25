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日職》火腿交流賽名單誠意十足！日職中繼王、大聯盟級洋砲都來了

2025/02/25 16:47

北海道日本火腿鬥士宮西尚生。（資料照，記者陳志曲攝）北海道日本火腿鬥士宮西尚生。（資料照，記者陳志曲攝）

〔體育中心/綜合報導〕日本職棒日本火腿隊將在3月1、2日和統一獅、中信兄弟在台北大巨蛋進行交流賽，今天日媒公布火腿完整參賽名單，除了兩位預計先發的台灣好手古林睿煬與孫易磊外，包含王牌投手伊藤大海、中繼神獸宮西尚生等好手都有參加，誠意十足。

根據日媒《BASEBALLKING》報導，日本交流賽的全體名單，投手有矢澤宏太、生田目翼、加藤貴之、伊藤大海、杉浦稔大、宮西尚生、田中正義、河野龍生、古林睿煬、薩巴拉（Aneurys Zabala）、韋赫森（Drew VerHagen）、齋藤友貴哉、松浦慶斗、北山亘基、山本拓實、孫易磊。

伊藤大海。（資料照）伊藤大海。（資料照）

打者方面則有馬丁尼茲（Ariel Martínez）、清水優心、伏見寅威、郡司裕也、田宮裕涼、上川畑大悟、野村佑希、清宮幸太郎、石井一成、水野達稀、若林晃弘、奈良間大己、松本剛、五十幡亮汰、水谷瞬、今川優馬、萬波中正、雷耶斯（Franmil Reyes）。

本次日本火腿名單誠意十足，幾乎是全一軍陣容。投手包含預計將擔任本季開幕戰先發的王牌投手伊藤大海、還有生涯累積412次中繼成功的日職中繼王宮西尚生、擁有大聯盟資歷的韋赫森，12強國手北山亘基；打者方面，洋砲馬丁尼茲、喊話要來台灣復仇的清宮幸太郎、2022年打擊王松本剛，被鄉民戲稱「北海道偉人」的好手萬波中正，以及大聯盟生涯累積108轟，上季在火腿敲出25轟的雷耶斯都在名單當中。

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