射箭聯賽》18歲小將風佑築當選秀狀元 要拚團隊榮耀也要捍衛箭后頭銜

風佑築獲選第七屆射箭聯賽選秀狀元（記者吳孟儒攝）

〔記者吳孟儒／台北報導〕中華企業射箭聯盟今天舉辦第7屆選秀，握有狀元籤的新濠建設相中才在亞洲盃曼谷站拿下銀牌的18歲小將風佑築，她期許新賽季目標射進季後賽，同時也要力拚連霸箭后頭銜。

目前就讀明德高中三年級的風佑築是射箭界的閃亮之星，去年在巴黎奧運選拔賽排在第4，一度有機會登上五環殿堂，且上週在亞洲盃射箭賽曼谷站更一路射進女子反曲弓金牌戰，最終拿下一面銀牌，締造成人國際賽最佳成績。

請繼續往下閱讀...

過去在企業聯賽待在青年隊風佑築，今年正式投入選秀成為炙手可熱的人選，不意外地雀屏中選成為新濠建設的第一指名，她笑說：「其實第一次參選蠻緊張，但也很開心能以狀元身份加入，未來會持續努力，為團隊爭取更多榮耀。」

走出季初表現不穩定的低潮，風佑築用生涯首面國際賽銀牌增添信心，她也期許新賽季可以透過企業聯賽繼續磨練，之後她還要力拚高中生涯的最後一次全中運，以及備戰7月的德國世大運，而最大目標將是搶下名古屋亞運國手資格。

第七屆選秀會今天登場，選秀順位依序為新濠建設、彰化銀行、台中銀行、寒舍集團、新竹市愛山林射箭隊、新北凱撒，選秀會男、女選手分別有24人、16人報名，最終共13人獲選。

風佑築獲選第七屆射箭聯賽選秀狀元（記者吳孟儒攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法