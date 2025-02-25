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棒球》20歲的你在幹嘛？潘傑楷從觀眾視角感受台灣隊的壓力

2025/02/25 18:39

潘傑楷。（統一獅提供）潘傑楷。（統一獅提供）

〔記者倪婉君／台南報導〕去年底成為世界12強賽的奪冠英雄，統一獅內野手潘傑楷在本屆經典賽資格賽的第1、2場都有去大巨蛋看比賽，從看台上就體會到在場上選手的壓力，「很少當觀眾，才知道站在上面的壓力是很大的。」

「看比賽的時候，就覺得他們的壓力很大」，潘傑楷認為打12強賽時是賽季結束接著打，手感還有維持住，但參加資格賽卻是球季結束休息再把狀態拉起來，相較之下他認為更不容易，更直言：「打資格賽還要揹負晉級的壓力，但問題是，明年他們會不會打這個比賽還不知道，卻要揹負這個壓力、幫台灣爭取機會。」

以年齡來看，參加本屆經典賽資格賽的球員又偏年輕，潘傑楷就說：「20歲的時候，誰敢站在4萬人的球場比賽？那麼多人在關注，我覺得只要他們能站在球場上，就已經很強了！」

就拿20歲外野手林佳緯來說，他因連續3場「打席輪替30秒」發生超時違規挨批，潘傑楷也認為，「他20歲就能站在那邊，我20歲時還在讀大學，很厲害了。」潘傑楷認為林佳緯是心臟比較大顆的球員，「他比較不會怯場，知道該怎麼調適自己，不用特別擔心他，也不必刻意鼓勵他。」

潘傑楷對於台灣隊今晚的對手西班牙，也有所觀察，「我那天去看，其實他們打擊能力的掌握度不錯，直球的掌握度很好，就是失投球的位置，他們都有辦法掌握。」他認為，西班牙打者的揮棒滿完整，不會說只想要打到球，而是能把動作做完整。

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