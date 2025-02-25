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中職》PitchCom來了 獅隊首次實戰演練

2025/02/25 20:05

統一 獅採用PicthCom設備，投手或野手可將暗號接收器放於帽沿中。（統一獅提供）統一 獅採用PicthCom設備，投手或野手可將暗號接收器放於帽沿中。（統一獅提供）

〔記者倪婉君／台南報導〕統一獅今在春訓第4場對外賽以10：0擊敗台鋼雄鷹，場上不只火力十足，投捕間也在進行引進PitchCom（電子暗號發送器）後的首次實戰演練，代理總教練郭俊佑表示，目前大家還在熟悉這項設備，「捕手按的時機點還要再適應，但多做幾次，應該就會順了。」

味全龍在去年成為首支採用PitchCom的中職球隊，一組租金就將近百萬，獅隊今年則在教練團向球團建議下跟進租用，昨天是在牛棚練習時先試用，今天則是首次在實戰中演練。獅隊今由胡智爲先發2局無失分，搭配捕手張翔，而除了捕手在膝上穿戴發射器，投手則在球帽中放進接收器，其他包括內野野手也會佩戴接收器，教練團在休息室也可透過接收器聽到暗號。

由於是首次實戰演練，郭俊佑表示，今天有發生投手要投的時候，又突然換了一顆球，所以捕手在按暗號的時機點還要再適應。二軍總教練劉育辰則指出，現在就是利用這段時間讓球員都實際運作過，「我們在3月至少會有一組球員會比賽，就是盡量去適應」，但他強調，畢竟這是機器，還是需要演練若在比賽中出現斷線，必須回到傳統操作模式的情況。

統一獅今年採用PitchCom設備。（統一獅提供）統一獅今年採用PitchCom設備。（統一獅提供）

統一獅今年租用PicthCom設備，捕手林岱安將發射器佩戴在膝上。（統一獅提供）統一獅今年租用PicthCom設備，捕手林岱安將發射器佩戴在膝上。（統一獅提供）

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