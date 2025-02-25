UBA》以後一定是個咖！陳威宇7顆三分球 帶領健行奪4連勝

陳威宇。（大專體總提供）

〔記者林岳甫／綜合報導〕健行科大今天靠著陳威宇砍進7顆三分球，攻下生涯新高29分，幫助健行以87：75打敗黎明學院，在UBA大專籃球聯賽公開男一級複賽收下4連勝，距離晉級4強也就只差1勝。

陳威宇過去曾是田徑選手，直到大學才加入中信學院，並開始接受正規籃球訓練，由於起步較晚，他本季來到勁旅等級的健行就變得比較辛苦，甚至在前一階段預賽更是因防守表現不佳，連帶讓他的進攻消失。

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總教練劉孟竹指出，正因為上一階段看見陳威宇的防守問題，在複賽之前就是努力提升他的防守觀念，至少要在協防、輪轉等有點模樣，因為健行要贏球還是必須有好的防守。

陳威宇防守能力提升後，果然也讓自己進攻越有自信，昨天對輔仁大學砍進5顆三分球，攻下15分，今天更是直接飆7顆三分球，猛轟生涯新高29分，好表現讓劉孟竹大讚。

陳威宇其實具備優異的身體條件，有195公分、彈跳力又好及投籃手感不俗，只是欠缺經驗累積，劉孟竹大膽預言，陳威宇是個難得的人才，訓練也很投入，學習態度相當好，「我相信再給他2年時間，他以後一定是個咖！」

健行總教練劉孟竹（大專體總提供）

陳威宇。（大專體總提供）

劉丞勳。（大專體總提供）

徐宏瑋17分。（大專體總提供）

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