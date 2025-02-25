刺激！非贏不可 台灣與西班牙直球對決「冠軍爌肉飯」發威

彰化直播台灣隊對決西班牙賽事會場，800碗爌肉飯供不應求，有球迷因來晚了錯過兌換，直呼可惜。（圖縣府提供）

〔記者張聰秋／彰化報導〕不能輸！2025世界棒球經典賽資格賽（WBCQ）進入關鍵附加賽，台灣隊再度對決西班牙，爭奪分組最後一張晉級門票。彰化縣政府今晚在縣立美術館前廣場同步直播，現場氣氛熱烈，800碗「冠軍爌肉飯」瞬間秒殺！

比賽進行到第7局，台灣隊暫時領先2分，球迷們直呼「冠軍爌肉飯發功了！」，高舉加油棒、吶喊助威，隔空為球員們打氣，希望穩住陣腳，勇闖經典賽！

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去（2024）年11月，台灣隊在世界棒球12強賽遠征日本，彰化縣政府一路相挺，場場直播，並準備彰化在地美食「爌肉飯」與球迷同樂，讓大家「吃」出金牌。爌肉飯來自多家排隊名店，深受球迷喜愛，甚至獲封「冠軍爌肉飯」。

今晚800碗爌肉飯供不應求，有球迷因來晚了錯過兌換，直呼可惜。但隨著比賽開打，台灣隊率先得分，現場歡聲雷動，球迷們興奮吶喊，「這就是冠軍爌肉飯的威力！」

縣長王惠美也親臨現場，與球迷們一起為台灣隊加油。她表示，這是台灣隊在資格賽的第4場比賽，球迷熱情高漲，現場不僅應援聲不斷，每位球員還有專屬應援曲，氣氛嗨到最高點，充分展現棒球運動的魅力與影響力。

王惠美強調，今晚這場比賽是台灣隊通往經典賽正式賽的最後一哩路，她相信，全國球迷的熱情與支持，就是球員們最強大的後盾。她也期待彰化的巨蛋早日成真，讓更多球迷能在家鄉看球，一起為台灣隊加油！

彰化縣政府今晚在縣立美術館前廣場同步直播，800碗「冠軍爌肉飯」瞬間秒殺！（圖縣府提供）

彰化直播現場球迷們熱血沸騰。（圖縣府提供）

台灣隊得分球迷們歡聲雷動。（圖縣府提供）

彰化縣長王惠美期待彰化的巨蛋早日成真，讓更多球迷能在家鄉看球，一起為台灣隊加油！ （圖縣府提供）

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