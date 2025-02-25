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經典賽》火球男輪番壓制！台灣隊搶下經典賽正賽資格

2025/02/25 22:03

台灣奪下經典賽正賽門票。（記者林正堃攝）台灣奪下經典賽正賽門票。（記者林正堃攝）

〔記者林宥辰／台北報導〕台灣隊和西班牙隊在經典賽資格賽附加賽交手，雙方前2局各自有攻勢，台灣隊在莊陳仲敖先發、徐若熙和孫易磊中繼，和曾峻岳後援壓制下，終場6:3擊敗西班牙隊，拿下明年經典賽正賽資格。

面對前次對台灣隊投7次三振的拉索，台灣隊有備而來，1局上就在張育成長打帶動下拿到2分。

3局上，陳文杰和宋晟睿敲安、王博玄保送，西班牙隊換投。林子偉一度擊出右外野方向深遠飛球出牆，讓台灣隊歡聲雷動，但重播輔助判決後為界外球。林子偉接著選到保送，台灣隊得1分。

西班牙隊先發投手拉索（Ramon Rosso）首戰對台灣3.1局猛飆7三振，此役他投1.1局就退場，被擊出5安打、失3分。

台灣隊6上又有攻勢，蔣少宏、宋晟睿的連續觸擊，讓西班牙隊三壘手恩卡納西昂（Wander Encarnacion）連兩次失誤，也靠著這兩次失誤，台灣隊拿到2分。

7局下，徐若熙在1出局後投出保送，接著被教練換下場。接手的孫易磊又投出保送，接著被艾斯特拉達擊出落點巧妙的安打。滿壘危機下，孫易磊連續三振瓦列里歐（Edison Valerio）和柯曼列茲（Carlos Colmenarez），漂亮化解危機。

孫易磊。（記者林正堃攝）孫易磊。（記者林正堃攝）

8局上，西班牙隊投手奉送2次觸身球，林子偉的高飛犧牲打，幫助台灣隊進帳1分。9局下，曾峻岳登板，150公里以上速球連發守成。

台灣隊。（記者林正堃攝）台灣隊。（記者林正堃攝）

台灣奪下經典賽正賽門票。（記者林正堃攝）台灣奪下經典賽正賽門票。（記者林正堃攝）

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