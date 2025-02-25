經典賽》扛住巨大壓力奪門票！台灣隊長陳傑憲道出晉級的艱辛與感動

陳傑憲。（記者林正堃攝）

李冠霖／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕台灣隊在今天以6：3復仇西班牙成功，順利獲得2026年世界棒球經典賽的正賽門票，「台灣隊長」陳傑憲直言壓力真的很大，更力讚年輕球員的發揮，同時他也感謝球迷不離不棄的陪伴。

陳傑憲表示：「壓力真的很大，因為輸了什麼都沒了。我們球員在球場上的壓力真的很大，希望全台灣的球迷能給予年輕選手鼓勵，而不是謾罵。我很感謝我們的年輕球員，他們終於做到了。」

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陳傑憲進一步提到，這次代表隊陣容以年輕選手居多，許多20初歲的選手便要承受巨大壓力，這並不容易。「我覺得不只是我們的選手，所有年輕選手都需要更多的支持。他們這麼年輕，卻要扛下這麼大的壓力，這是一個非常重要的成長機會。」

談及隊上的年輕選手，陳傑憲說：「我一直跟他們說，『你們是我們未來的主力、棟樑。能夠穿上這件球衣，代表你們有實力，應該要享受比賽。』我相信這次的經驗能夠讓他們成長，未來的Team Taiwan一定會更強。」

對於一路支持的球迷，陳傑憲感慨：「從12強到這次資格賽，短短幾個月的時間，球迷們一直陪伴著我們。每場比賽觀眾滿滿，電視前的球迷也是很大的力量。其實賽後我看到球迷流淚，不是因為贏球，而是因為他們在我們低潮的時候依然支持著我們。我真的很感謝，也希望未來球迷能夠繼續支持這些好手們。」

知名足球球評陳嘉明層分享了一句令他印象深刻的話：「國球不是看著你贏球，而是要一起輸球。」陳傑憲表示：「這句話讓我很有感觸。運動比賽本來就有輸有贏，而能夠陪伴我們走到最後的，才是真正愛台灣棒球的人。不管未來比賽的結果如何，最重要的是陪伴。我們這28名球員與教練團，無論結果如何，這段旅程都非常珍貴。」

陳傑憲最後希望，球迷們能夠以更正向的態度支持球隊：「輸球後一定會有批評的聲音，但希望輿論能減少一點，加油的聲音多一點。我愛你們。」

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