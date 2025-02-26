WBCQ王博玄骰幸運骰子「6起來」 賽後直呼很幸福

〔中央社〕WBCQ台灣隊今天搶下2026年經典賽（WBC）門票，攻守俱佳的開路先鋒王博玄賽前列隊時特別骰了「幸運骰子6」。王博玄笑說：「告訴大家我們要6起來」，直呼這次比賽很幸福。

世界棒球經典賽資格賽（WBCQ）台灣隊前3戰輸2場，落入晚間殊死戰在台北大巨蛋對西班牙隊，去年世界12強棒球賽台灣隊「幸運骰子」重出江湖，賽前列隊時王博玄特意骰到場上。

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背號是6的王博玄賽後表示，看到骰子就有想法，「告訴大家我們要6起來」，帶動大家的感覺。

扛下開路先鋒重任，王博玄敲出1支安打，選到1次四壞球保送、遭1次觸身球保送。王博玄表示，有在第1個打席特別設定，由於先攻、對方又是中南美洲打者，氣勢上勢必要壓過對方，第一個上去打，想說不管怎樣一定要先有1個上壘，讓球隊氣氛熱起來。

守一壘也演出2次美技的王博玄說，一直告訴自己球會打過來，隨時要準備接球，想盡辦法接住。

王博玄談及參與台灣隊時直呼「很幸福」，最終也達成目標，整個感覺就是很幸福，也不覺得披國家隊戰袍是壓力，非常享受。

他說，進台灣隊集訓後，與打擊教練彭政閔、高國輝與總教練曾豪駒在打擊層面討論很多，調整一些打擊機制，「這趟我覺得很值得也很實用。」

WBCQ結束後將回母隊中華職業棒球大聯盟台鋼雄鷹隊的王博玄表示，還是要告訴自己不斷向前看，過1、2天又要開始準備賽季，時間一直在走。（編輯：李明宗）1140225

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