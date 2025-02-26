晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 即時新聞

孫易磊WBCQ滿壘飆K振奮 捨不得離開這個團隊

2025/02/26 00:15

〔中央社〕旅日投手孫易磊今天在世界棒球經典賽資格賽（WBCQ）對西班牙中繼登板，7局化解滿壘危機振奮吶喊，透露從前一晚就開始看影片帶入情緒很享受，捨不得離開這個團隊。

旅日投手孫易磊在資格賽前幾場比賽其實也有準備，但因為比數拉開沒有好的登板時機點，今天與西班牙隊比賽，7局下1人出局壘上有人時接替登板，雖先投出保送、被敲出安打攻占滿壘，但接著連飆2次三振，守住危機不失分，振奮吶喊。

孫易磊8局續投雖被敲出二壘打，但也力守不失分，今天總計投1.2局被敲出2支安打，投出2次三振、無失分，有中繼成功，助台灣隊以6比3搶勝。

孫易磊表示，前一任投手徐若熙投到5局的時候就開始準備，本來就規劃好接在徐若熙後面登板，一開始上場球比較偏高、差不多的球路沒有獲得主審青睞，也有慢慢調整，滿壘危機投出第1個三振，就有觀察到打者對變速球掌握不好、節奏有被帶著走，投起來也更有自信。

孫易磊業餘時期國際賽經驗不少，但他表示，旅外後開始越來越珍惜每次在台灣投球的機會，前一個晚上就開始看比賽影片、帶入感覺，很享受在台灣球迷面前球投球的感覺，很捨不得離開這個團隊。

孫易磊也提到，打資格賽一起拚戰的感覺很棒，如果2026年經典賽國家隊有需要，當然會期待再披上國家隊戰袍。（編輯：龍柏安）1140225

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中