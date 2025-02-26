WBCQ宋晟睿關鍵美技擋下2分 最後一戰毫無保留

〔中央社〕世界棒球經典賽資格賽（WBCQ）台灣隊以6比3擊退西班牙、順利拿到門票，其中右外野手宋晟睿在1局下美技撲接擋下2分相當關鍵，他說：「最後一場了就毫無保留。」

宋晟睿在經典賽資格賽最後一戰擔任右外野手，1局下台灣隊以2比1領先時，2出局一、三壘有人，接著投手莊陳仲敖被西班牙打者擊出右外野飛球，眼看就要落地掉分，宋晟睿飛撲美技守下重要一球，成為此戰勝利關鍵之一。

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賽後宋晟睿說：「當下想說我要跟他拚了，如果漏掉了這2分就會進帳，想說最後一場了，拚盡全力、毫無保留。」8局下宋晟睿也撲了1次，可是沒有順利接到、形成二壘安打，結果他的皮帶斷掉，教練彭政閔特地把皮帶拿給他。

宋晟睿對西班牙之役先發打第9棒，敲出1支安打，另外執行了2次犧牲觸擊戰術，另外遭到1次觸身球保送。其中6局下宋晟睿接續蔣少宏短打，造成三壘手第2度傳球失誤，宋晟睿也認為這次短打很關鍵，「當下是有戰術的，但我自己的想法是想點三壘，因為想說他本來心情就有點亂。」

被問到殊死戰賽前是否會緊張，宋晟睿承認：「當然會緊張，但我告訴自己要保持平靜心態去面對比賽，自己也知道這場是很重要的比賽，想說要好好地打每顆球、每個Play穩穩地做好。」

宋晟睿也直呼，順利拿到晉級門票後有釋放壓力，「打完後覺得好爽喔，我們做到了，也很開心這段時間跟學長、學弟們相處得很好，很珍惜這段時間的每個時刻，也很開心能讓世界再看見台灣。」（編輯：龍柏安）1140226

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