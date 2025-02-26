晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 即時新聞

WBCQ宋晟睿關鍵美技擋下2分 最後一戰毫無保留

2025/02/26 00:24

〔中央社〕世界棒球經典賽資格賽（WBCQ）台灣隊以6比3擊退西班牙、順利拿到門票，其中右外野手宋晟睿在1局下美技撲接擋下2分相當關鍵，他說：「最後一場了就毫無保留。」

宋晟睿在經典賽資格賽最後一戰擔任右外野手，1局下台灣隊以2比1領先時，2出局一、三壘有人，接著投手莊陳仲敖被西班牙打者擊出右外野飛球，眼看就要落地掉分，宋晟睿飛撲美技守下重要一球，成為此戰勝利關鍵之一。

賽後宋晟睿說：「當下想說我要跟他拚了，如果漏掉了這2分就會進帳，想說最後一場了，拚盡全力、毫無保留。」8局下宋晟睿也撲了1次，可是沒有順利接到、形成二壘安打，結果他的皮帶斷掉，教練彭政閔特地把皮帶拿給他。

宋晟睿對西班牙之役先發打第9棒，敲出1支安打，另外執行了2次犧牲觸擊戰術，另外遭到1次觸身球保送。其中6局下宋晟睿接續蔣少宏短打，造成三壘手第2度傳球失誤，宋晟睿也認為這次短打很關鍵，「當下是有戰術的，但我自己的想法是想點三壘，因為想說他本來心情就有點亂。」

被問到殊死戰賽前是否會緊張，宋晟睿承認：「當然會緊張，但我告訴自己要保持平靜心態去面對比賽，自己也知道這場是很重要的比賽，想說要好好地打每顆球、每個Play穩穩地做好。」

宋晟睿也直呼，順利拿到晉級門票後有釋放壓力，「打完後覺得好爽喔，我們做到了，也很開心這段時間跟學長、學弟們相處得很好，很珍惜這段時間的每個時刻，也很開心能讓世界再看見台灣。」（編輯：龍柏安）1140226

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中