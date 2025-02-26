MLB》鞏固球隊最終防線 國民簽回明星終結者費尼根

Nationals, RHP Kyle Finnegan reportedly agree to deal, per multiple reports including @MLBNetwork insider @JonHeyman. pic.twitter.com/koff5CuDZA — MLB （@MLB） February 25, 2025

廖志軒／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕根據《FanSided》記者穆雷（Robert Murray）的消息指出，國民今天以1年約簽回當家明星終結者費尼根（Kyle Finnegan），目前正在進行體檢。

請繼續往下閱讀...

而《ESPN》記者羅傑斯（Jesse Rogers）也跟進，公布費尼根與國民的合約總值來到600萬美元，目前球隊還尚未公布此消息。

現今33歲的費尼根，在2020年升上大聯盟，並自隔年起成為球隊牛棚的重要戰力，生涯5年總計出賽291場，拿下22勝26敗與88次救援成功，防禦率3.56（標準化防禦率ERA+116），每局被上壘率（WHIP）1.32。

而在近兩個賽季費尼根已收下66次救援成功，排名大聯盟投手第4高，僅次於91次的克拉賽（Emmanuel Clase）、67次的哈德（Josh Hader）與伊格雷西亞斯（Raisel Iglesias），去年也首度入選明星賽。

國民在春訓開始時就沒有特別固定終結者的人選，原先設定由左投手費雷爾（Jose A. Ferrer）與右投手羅培茲（Jorge López）共同分擔，如今再度簽回牛棚大將費尼根，新賽季或許還會成為把關球隊勝利的最後一道防線。

國民終結者費尼根。（資料照，法新社）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法