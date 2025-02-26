MLB》金慧成春訓9打數僅1安 道奇教頭不排除讓他從小聯盟開季

金慧成。（資料照，法新社）

廖志軒／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕韓籍球星金慧成今年旅美加盟道奇，並迎來生涯首次的大聯盟春訓。不過，金慧成目前在熱身賽出賽4場，共9打數僅1安。道奇總教練羅伯斯（Dave Roberts）受訪指出，金慧成仍在調整揮棒姿勢，沒有排除讓他從小聯盟開季的可能性。

金慧成休賽季透過入札制度旅美，最後以3年1250萬美元合約、外加2年球隊選擇權加入道奇。金慧成為了適應大聯盟賽場，他在春訓期間調整打擊機制。

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今天在熱身賽3打數沒有敲安、吞2次三振，本季春訓熱身賽出賽4場，合計9打數僅1安，選到2次保送、賞4次三振，打擊率僅1成11。

羅伯斯被問到金慧成是否要從小聯盟開始起步，他對此表示，「如果要說哪個方面有疑問，我會說是打擊，南韓與這裡的競爭水準不同。我們正在調整他的打擊。我相信我們正幫助他適應這裡的環境，並透過一些小幅度的揮棒調整讓他能站穩腳步。」羅伯斯也提到，金慧成仍在爭取球隊大聯盟名單的位置。

金慧成在4場熱身賽守過二壘、游擊、以及中外野手。羅伯斯說，金慧成看起來是大聯盟球員，但認為需要更多的打席才能適應球隊要求的打擊機制調整，「從目前的觀察來看，我認為他的打擊機制需要大調整，以應對更快的速球、尾勁較晚變化的球、卡特球、右投手的變速球。」

道奇總管高梅茲（Brandon Gomes）則說，「我認為從現在到開幕戰還有許多未知數，還需要看最終的球員名單。」

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