經典賽》台灣隊短打讓歐錦賽MVP連2次失誤落淚 外媒：這幕讓人痛心

〔體育中心/綜合報導〕第六屆經典賽資格賽的附加賽,台灣隊昨晚靠莊陳仲敖、徐若熙、孫易磊和曾峻岳4位火球男連賞11次三振,加上歐錦賽MVP恩卡納西昂(Wander Encarnacion)兩度發生失誤,讓台灣隊以6比3擊敗西班牙,收下最後一張經典賽會內賽門票。大聯盟官網記者克雷爾(Michael Clair)在社群媒體X上發文指出,看到恩卡納西昂難過落淚,這幕讓人痛心。

台灣隊此戰6局上先靠陳文杰敲安、並盜上二壘,這時台灣隊蔣少宏、宋晟睿連續短打攻勢,造成恩卡納西昂兩度發生失誤。恩卡納西昂在發生第二次的守備失誤後,當下情緒低落。

克雷爾在X上發文表示,「恩卡納西昂現在於三壘落淚,看到這幕讓人痛心。」克雷爾接著也發文說,「剛剛在想,如果他能在這場比賽用打擊挺身而出,那該有多好,這樣他在這場比賽的表現就不會只被記得這些失誤。恩卡納西昂在這次資格賽和2023年歐錦賽都是關鍵成員之一。」

恩卡納西昂昨晚3打數1安、選到1次保送,他在比賽後段被換下場。恩卡納西昂在本屆經典賽資格賽有4場出賽,合計14打數敲5安,有1轟、1分打點,打擊率3成57。

