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經典賽》台灣隊短打讓歐錦賽MVP連2次失誤落淚 外媒：這幕讓人痛心

2025/02/26 09:07

西班牙恩卡納西昂（右）兩度發生守備失誤。（記者林正堃攝）西班牙恩卡納西昂（右）兩度發生守備失誤。（記者林正堃攝）

廖志軒／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕第六屆經典賽資格賽的附加賽，台灣隊昨晚靠莊陳仲敖、徐若熙、孫易磊和曾峻岳4位火球男連賞11次三振，加上歐錦賽MVP恩卡納西昂（Wander Encarnacion）兩度發生失誤，讓台灣隊以6比3擊敗西班牙，收下最後一張經典賽會內賽門票。大聯盟官網記者克雷爾（Michael Clair）在社群媒體X上發文指出，看到恩卡納西昂難過落淚，這幕讓人痛心。

台灣隊此戰6局上先靠陳文杰敲安、並盜上二壘，這時台灣隊蔣少宏、宋晟睿連續短打攻勢，造成恩卡納西昂兩度發生失誤。恩卡納西昂在發生第二次的守備失誤後，當下情緒低落。

克雷爾在X上發文表示，「恩卡納西昂現在於三壘落淚，看到這幕讓人痛心。」克雷爾接著也發文說，「剛剛在想，如果他能在這場比賽用打擊挺身而出，那該有多好，這樣他在這場比賽的表現就不會只被記得這些失誤。恩卡納西昂在這次資格賽和2023年歐錦賽都是關鍵成員之一。」

恩卡納西昂昨晚3打數1安、選到1次保送，他在比賽後段被換下場。恩卡納西昂在本屆經典賽資格賽有4場出賽，合計14打數敲5安，有1轟、1分打點，打擊率3成57。

蔣少宏。（記者林正堃攝）蔣少宏。（記者林正堃攝）

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