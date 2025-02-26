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MLB》3屆塞揚強投球速飆破150KM！ 坦言正試著找回比賽節奏

2025/02/26 10:23

薛哲。（今日美國）薛哲。（今日美國）

林子翔／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕今年以1年1550萬美元加盟藍鳥的40歲3屆塞揚強投薛哲（Max Scherzer）今日迎來熱身賽首戰，面對紅雀主投2局失掉1分，不過球速則已飆破150公里，他坦言自己仍需要試著找回比賽的節奏。

薛哲首打席就被史考特（Victor Scott II）敲出三壘安打，並被下一棒的帕蘭特（Andre Pallante）擊出高飛犧牲打失掉1分，而至此之後薛哲找回狀態，送出5上5下包含4次三振，完成今天的投球任務。本場比賽他先發2局，用球數34球中有20顆好球，最快球速94.2英里（約151.6公里）。

自從2019年以來，薛哲的均速隨著年紀與傷勢逐步降低，去年已來到92.5英里（約148.9公里），而今年尚未開季，球速就有明顯的回升，再加上本身的武器球種滑球仍十分犀利，對這位資歷相當豐富的資深投手來說仍是好事一件。

薛哲表示，他目前坦言自己正試著適應比賽的節奏，「你可以想丟幾次牛棚就能丟幾次，但這並不切實際，你需要上場並面對打者。每場比賽有屬於自己的節奏，而這整個投球如何運作、以及自己希望會想把球控在哪裡，這都要在真實的比賽模式中進行，這在春訓會是一個逐步爬升的過程。」

本場比賽藍鳥包含薛哲在內，一共派出6名投手聯手壓制僅讓紅雀擊出2支安打，再加上自家打線敲出11支安打的助陣下，終場以3：2的比數收下熱身賽3連勝。

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