MLB》3屆塞揚強投球速飆破150KM！ 坦言正試著找回比賽節奏

薛哲。(今日美國)

林子翔/核稿編輯

〔體育中心/綜合報導〕今年以1年1550萬美元加盟藍鳥的40歲3屆塞揚強投薛哲(Max Scherzer)今日迎來熱身賽首戰,面對紅雀主投2局失掉1分,不過球速則已飆破150公里,他坦言自己仍需要試著找回比賽的節奏。

薛哲首打席就被史考特(Victor Scott II)敲出三壘安打,並被下一棒的帕蘭特(Andre Pallante)擊出高飛犧牲打失掉1分,而至此之後薛哲找回狀態,送出5上5下包含4次三振,完成今天的投球任務。本場比賽他先發2局,用球數34球中有20顆好球,最快球速94.2英里(約151.6公里)。

自從2019年以來,薛哲的均速隨著年紀與傷勢逐步降低,去年已來到92.5英里(約148.9公里),而今年尚未開季,球速就有明顯的回升,再加上本身的武器球種滑球仍十分犀利,對這位資歷相當豐富的資深投手來說仍是好事一件。

薛哲表示,他目前坦言自己正試著適應比賽的節奏,「你可以想丟幾次牛棚就能丟幾次,但這並不切實際,你需要上場並面對打者。每場比賽有屬於自己的節奏,而這整個投球如何運作、以及自己希望會想把球控在哪裡,這都要在真實的比賽模式中進行,這在春訓會是一個逐步爬升的過程。」

本場比賽藍鳥包含薛哲在內,一共派出6名投手聯手壓制僅讓紅雀擊出2支安打,再加上自家打線敲出11支安打的助陣下,終場以3:2的比數收下熱身賽3連勝。

Max Scherzer strikes out a pair in his first #SpringTraining inning with the @BlueJays pic.twitter.com/o7DBgfDoVA