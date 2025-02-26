經典賽》西班牙三壘手傳遭球迷騷擾關IG 去年12強富藍戈也經歷過

台灣擊敗西班牙打進經典賽正賽。（記者林正堃攝）

廖志軒／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕第六屆經典賽資格賽的附加賽，西班牙歐錦賽MVP恩卡納西昂（Wander Encarnacion）兩度發生失誤，讓台灣隊攻下關鍵2分。台灣隊最後以6比3擊敗西班牙，收下最後一張經典賽會內賽門票。恩卡納西昂的社群媒體instagram疑似遭球迷騷擾，目前已關閉IG。

台灣隊此戰6局上先靠陳文杰敲安、並盜上二壘，接著台灣隊打者蔣少宏、宋晟睿連續短打，造成恩卡納西昂兩度發生守備失誤，讓台灣隊多添2分保險分。恩卡納西昂在發生第二次的守備失誤後，當下情緒低落。恩卡納西昂在比賽後段也被換下場。

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恩卡納西昂的IG疑似出現部分台灣球迷嘲諷性言論，「兄弟，你的傳球要再練喔」、「來看台灣英雄」。還有球迷直接在社群媒體秀出私訊「感謝」的截圖。

這也讓許多台灣球迷認為，「跑到對方留言私訊就太超過」、「富藍戈那個時候也是這樣 」、「真的不用這樣」、「到底為什麼要去別人那鬧 完全不懂 」。

2024年的世界棒球12強賽複賽，當時披上委內瑞拉戰袍的富邦悍將洋投富藍戈（Enderson Franco），他在第9局被擊出超前全壘打，讓委內瑞拉最後以5比6敗給美國，也讓台灣隊晉級決賽。賽後富藍戈也湧入不少台灣球迷的「道謝」文，引發爭議，也讓富蘭戈一度關閉IG的留言。

恩卡納西昂（右）單場發生兩次失誤。（記者林正堃攝）

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