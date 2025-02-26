MLB》巨人前塞揚雷伊2局飆3K 曝休賽季請教老虎強投變速球

雷伊。（美聯社）

林子翔／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕效力巨人的前塞揚左投雷伊（Robbie Ray），在今天面對運動家的熱身賽迎來初登場，繳出2局無失分的優異表現，而他透露自己在休賽季像老虎三冠王塞揚強投史庫柏爾（Tarik Skubal）請教投好變速球的方法。

雷伊上來雖對首棒打者舒曼（Max Schuemann）投出觸身球，但在連續抓下2、3棒後，靠著牽制將試圖推進的舒曼觸殺出局，2局下半扛先發4棒的蘭利斯（Shea Langeliers）敲出二壘安打攻占得點圈，不過投手隨即找回狀態，連續解決3位打者並送出2次三振化解危機，也結束今天的投球任務。雷伊今天先發主投2局，被敲出1支安打及送出3次三振，沒有失掉分數。

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雷伊透露在休賽季時，看到史庫柏爾在季後賽的出色表現後，主動連絡他並請教投變速球的方法，他表示，休賽季他非常努力想把這顆球種練到完美，「他的出手角度可能比我再高一點，但我們其實非常相似。我一直苦惱著如何投變速球，因為我手的內旋做得不是很好，這通常是你要丟好變速球的關鍵，但他教我的方法是我不需要這麼做，而且似乎看起來滿有成效的。」

首局雷伊在面對運動家重砲魯克（Brent Rooker）時，第1球就嘗試了這顆變速球並讓打者揮棒落空，並再次投出相同球路取得2好球，隨後雷伊的2顆速球沒有投進好球帶，但最後利用滑球讓魯克站著不動遭到三振。

總教練梅爾文（Bob Melvin）也看到了雷伊的改變，表示他正嘗試轉型成3球就要解決打者的投手，「他讓自己變得比較不可預測，他的變化球今天狀況不錯，在牛棚時他的變速球看起來也很好，如果能將使用率稍微提高，在擔任先發時會幫助他滿多。」

史庫柏爾。（資料照，美聯社）

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