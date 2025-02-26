中職》台鋼「鷹」眼識英雄 發掘王博玄的過程有點「玄」

王博玄。（資料照，記者林正堃攝）

〔記者羅志朋／嘉義報導〕效力台鋼雄鷹的王博玄昨天在經典賽資格賽對西班牙附加賽扛開路先鋒、守一壘，單場5次打擊3次上壘，包含1安和2保送，稱職扮演球隊開路先鋒角色，一壘守備屢次展現美技，這屆賽事他敲8安外帶2盜、打擊率高達5成33，昔日選秀落榜生證明機會是留給準備好的人。

王博玄畢業於平鎮高中、北市大，與古林睿煬、戴培峰、林靖凱、江坤宇是高中同學，2020年選秀落榜，2022年再度選秀獲台鋼雄鷹第25指名，如果不是中職第6隊台鋼的加入，他很可能無緣擠進職棒窄門。

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24歲的王博玄去年新人球季出賽108場敲出106安，累計打擊率2成83，另有1轟、38分打點和14盜，表現不俗，今年獲加薪至20萬。

王博玄被發掘的過程有點「玄」，大學時期他在一家棒球訓練中心做強化，有一次台鋼球探赴該訓練中心探訪，看到牆上貼著「擊球速度排行榜」，發現王博玄排前幾名，於是關注這名球員。

後來打探得知，王博玄練球非常認真，即使上了大學，訓練量就跟在平鎮高中一樣驚人、一樣認真，評估王博玄身材高瘦，並不是特別顯眼，選秀應該不會有其他球隊挑，但態度十分可取，心態正確，進職棒發展應該不會差到哪裡去，於是決定在後段順位指名，成就後來的「博玄大王」，台鋼「鷹眼」識英雄。

王博玄日前接受本報採訪時曾表示，從小到大自己都不是很突出的球員，在平鎮原本守二壘，後來好手太多被擠到去守一壘，到大學後教練為了火力最大化移防外野，台鋼是新球隊，無論用什麼方式進來，在隊內大家一律從公平起跑點競爭，不覺得選秀輪次在後段順位有什麼差別。

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