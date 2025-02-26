經典賽》超關鍵！生死戰六星美技拯救台灣 宋晟睿：我一定接得到

宋晟睿。（資料照，記者林正堃攝）

林子翔／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕22歲小將宋晟睿昨演出六星級守備，用撲接美技拯救台灣隊，賽後他也談到當下想法，直呼就是要去拚這顆球。

台灣隊昨與西班牙進行生死戰，1局下半西班牙1：2落後、2出局攻佔一三壘，瓦列里歐（Edison Valerio）擊出右外野方向平飛球，眼看要落地形成安打，這時宋晟睿奮力一撲接殺出局，幫助球隊擋下失分危機。

請繼續往下閱讀...

談到這個關鍵美技，宋晟睿表示：「打過來一瞬間，我想說壘上有2個跑者，我就是要拚這顆球，我就想說『我一定接得到』，然後毫無保留的去拚這顆球。」

台灣隊昨天拿出12強賽幸運物「666」骰子，宋晟睿直呼看到骰子當下就覺得會贏球，「因為感覺12強的骰子有一種魔力，那這場也很順利的拿下門票，我們做到了，我自己的感覺就是很享受這段期間的時光。」

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法