MLB》體驗電子好球帶遇兩度挑戰失敗 薛哲：能給人判就好嗎？

薛哲。（今日美國）

廖志軒／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕大聯盟在本季於春訓開始使用自動電子好球帶挑戰系統（簡稱ABS，automated ball-strikes），藍鳥40歲老將薛哲（Max Scherzer）今天在熱身賽登板投2局失1分，他兩度挑戰兩度挑戰好球都失敗，最後都被ABS判成壞球，讓這位三屆塞揚名投直言不喜歡。

「我對這個有點懷疑。」薛哲向權威媒體《The Athletic》表示，「我明白我們在這裡努力什麼，但我想大聯盟裁判真的非常棒，他們很好。所以我們實際上要改變什麼？我們知道知道會有一些好球改判為壞球...這真的能改善比賽嗎？裁判們真的這麼糟糕嗎？我不這樣認為。」

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「我們能不能就好好打球？」薛哲說，「我們是人類，能不能由人類來判定？我們真的需要這樣去干擾比賽嗎？我認為應該由人類來判定。」

大聯盟自2021年在小聯盟賽場導入電子好球帶系統，今年正式在13座春訓球場、以及超過60％的仙人掌聯盟比賽，都將採用ABS系統。春訓期間，各隊在每場比賽都有兩次挑戰機會，挑戰成功能保留挑戰權；只有打者、捕手、投手可以挑戰，而且必須在主審判定好球帶後立即發起挑戰。

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