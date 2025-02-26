經典賽》國中就到「黑山羊」練功 孫易磊「天花板還沒到頂」

孫易磊。（資料照，記者林正堃攝）

〔記者羅志朋／嘉義報導〕日職火腿台將孫易磊昨天在經典賽資格賽對西班牙附加賽，後援1.2局無失分，特別是第7局一出局滿壘局面連飆2K力保不失，讓帶過他的穀保家商前任、現任教頭周宗志、鄭志強同感振奮又欣慰。

孫易磊三級棒球時期投球和打擊都相當突出，周宗志指出，孫易磊和林盛恩來到穀保都是一樣模式，高一專攻打擊，高二投打二刀流，高三主攻投手，「易磊家庭教育很好，父母也花很多心思栽培，國中就送去黑山羊訓練中心，高中我們讓他循序漸進走投手這條路，畢竟他當投手會比野手還有未來性，能有現在成就都是靠他自己努力得來的。」

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近期穀保在嘉義征戰高中木棒聯賽，鄭志強昨在飯店看電視轉播，看到孫易磊第7局連飆2K解危，他說，「還滿興奮、感動的，他才20歲，遭遇滿壘危機可以穩住陣腳，相信他的速球和變速球，心理層面高人一等，我覺得這是年輕選手可以跟他學習的地方。」

鄭志強指出，孫易磊高中就有旅外目標，所以當時建議他往投手發展，「我覺得他天花板還沒到頂，還在持續成長，他對自己所選擇的棒球路是很負責的，盡心盡力做他喜歡的事情。」

身為國內青棒強權總教練，鄭志強說，看轉播會想像如果他在場邊指揮作戰的話，會做什麼樣的調度或戰術運用，只是這是成棒國家隊，我們帶的是基層球隊，看的角度不同，「這次台灣隊沒有不好，只是承受很大的壓力，沒有人會想故意輸掉這賽，大家都很用心備戰，非常辛苦。」

鄭志強表示，他有告知選手，在這階段學習到的東西，以後站在12強賽或經典賽的舞台都可以運用，要用什麼方式調整心態，提升抗壓力，在基層棒球就要多學習、多筆記提醒自己。

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