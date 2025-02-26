NBA》布朗砍全場最高24分 領軍塞爾提克擊退暴龍收下6連勝

布朗今天攻下24分，帶領塞爾提克拿下6連勝。（Imagn Images）

〔體育中心/綜合報導〕塞爾提克今天作客暴龍主場，靠著布朗（Jaylen Brown）砍下全場最高24分的帶領下，幫助球隊以111：101擊退暴龍，收下6連勝。

塞爾提克在比賽一開始展現火力，在首節28投15中，包括5記三分球攻下35分，對比暴龍雖然仍有47.8%的命中率，但三分球9投盡墨得分效率不彰。

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不過次節暴龍靠著巴恩斯（Scottie Barnes）的帶領下，幫助球隊打出14：2的攻勢一度逆轉超前，但隨後塞爾提克攻勢再起，半場結束仍以66：54領先，而即便來到下半場，塞爾提克依舊持續得分，甚至在末節一度領先達17分，不讓暴龍再度有反超比數的機會，最終仍由綠衫軍收下勝利。

除了布朗之外，懷特（Derrick White）也幫助綠衫軍攻下22分，其中個人6記的三分球甚至比暴龍全隊還多，派理查德（Payton Pritchard）20分進帳，塔圖姆（Jayson Tatum）則挹注19分與11助攻。

暴龍部分，巴瑞特（RJ Barrett）攻進全隊最高22分，巴恩斯緊隨其後收下21分，迪克（Gradey Dick）與奎克利（Immanuel Quickley）分別投進12分與10分，另外暴龍全隊的三分球32次出手僅5次命中，是團隊本季最少三分球的一場比賽。

巴瑞特（左）。（美聯社）

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