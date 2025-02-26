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棒球》陳偉殷宣布引退 大聯盟、日職通算96勝

2025/02/26 12:16

陳偉殷。（資料照，美聯社）陳偉殷。（資料照，美聯社）

〔記者龔乃玠／台北報導〕前旅日、旅美好手陳偉殷今天在臉書宣布引退，結束20年的職業生涯，他在大聯盟合計留下59勝51敗，並於日職留下37勝33敗，美日通算96勝，他說，「身為職業球員，傷痛與疲憊從來不是最難熬的部分。真正的挑戰，是誠實地面對那個不再是巔峰的自己。」

陳偉殷在2004年加盟中日龍，一度因傷改簽育成選手合約，2008年復出展露頭角，2009年奪下央聯防禦率王（1.54），在中日奪下36勝後獲得自由契約，成功挑戰大聯盟，在金鶯隊效力4季有3季拿到雙位數勝投。

陳偉殷在2015年季後投入自由市場，簽下5年8000萬美元（約26億台幣）約加盟馬林魚，至今仍是台灣棒球史上最高合約紀錄，合計在大聯盟8年拿到59勝，在台灣史上僅次於王建民的68勝。

中日龍球團今天也宣布，陳偉殷將在3月16日公辦熱身賽對上西武獅的比賽來開球，屆時他將造訪過往效力中日時期熟悉的名古屋巨蛋。

陳偉殷臉書全文：

身為職業球員，傷痛與疲憊從來不是最難熬的部分。真正的挑戰，是誠實地面對那個不再是巔峰的自己。
經過千百次的內心掙扎，我跟太太說：「我的身體已經到極限了，我想是時候退休了。」
她沉默了一下，然後用一貫的幽默語氣說：
「可是我還沒準備好要每天都見到你！」
她的話讓我笑了，也讓這個話題輕鬆了一些。但我知道，這不只是一個決定，而是要告別那個曾經一直站在投手丘、全力以赴的自己。
孩子們其實早就知道，有一天，爸爸終究會退休。
但他們從來沒有開口問過。
直到那天，我太太問弟弟：「你知道爸爸還有幾天要退休嗎？」
他靜靜地看著車窗外，眼神沒有離開遠方，然後輕輕地說：
「我不想知道，我只知道今天比明天好……因為明天就更接近爸爸退休了。」
那一刻，我的心瞬間揪了一下。
或許對他來說，退休意味著一種不願面對的改變。他還無法真正理解未來會怎麼不同，但他知道，一直站在球場上的爸爸，正一步步離投手丘越來越遠了。
終於，輪到我該正式向這段旅程道別了。
我要感謝中日龍，這支球隊是我職業生涯的起點，讓我有機會踏上這條棒球之路。
感謝巴爾的摩金鶯，讓我的大聯盟夢想成真，讓我相信自己能夠在最高殿堂立足。
感謝邁阿密馬林魚，讓我有機會可以跟一朗前輩一起作戰。
感謝西雅圖水手，給了我挑戰自我的機會，雖然未能回到大聯盟，但這段旅程仍然充滿意義。
感謝千葉羅德，讓我重返日本，在熟悉的環境中再次挑戰自我。
最後，感謝阪神虎，雖然這段旅程因傷未能走得更遠，但你們的誠意與期待，我始終銘記在心。
此外，還有許多貴人曾在我的棒球路上指引我、幫助我。
感謝啟蒙教練涂玉光老師，以及陳順再教練、蔡啟生教練、林振賢教練、龔榮堂教練、陳大豐前輩、落合博滿監督、森和繁教練、郭源治前輩、近藤信一教練、Buck Showalter 總教練、Dave Wallace 投手教練、Dom Chiti 投手教練，還有所有曾指導過我的教練、防護員與隊友們。因為你們的指導與支持，我才能一路走到今天。
最重要的，感謝一路上陪伴我的家人、朋友與球迷。無論是在順境還是低潮，你們始終在我身邊，給予我無限的力量與支持。正是因為有你們，我才能堅持走到這段旅程的最後一刻。
這是一場美好的戰役，感謝每一個陪我走過的人。
20年的職業生涯，我全力以赴，無論是在日本職棒還是美國大聯盟的每一場比賽。
謝謝你，棒球，讓一個來自台灣高雄鄉下的孩子，有機會站上世界舞台，實現夢想。
再見了，我的投手丘。

陳偉殷。（資料照，法新社）陳偉殷。（資料照，法新社）

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