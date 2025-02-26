晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 足球

足球》台灣女足睽違5年重返主場！ 4月8日高雄迎戰強敵紐西蘭

2025/02/26 12:33

台灣女足4月8日將在主場迎戰紐西蘭。（足協提供）台灣女足4月8日將在主場迎戰紐西蘭。（足協提供）

〔記者盧養宣／綜合報導〕結束西班牙 Pinatar Cup國際邀請賽後，台灣女足即將迎來久違的主場戰役。這場比賽不僅是球隊備戰國際賽的重要一環，更是自2019年以來，首度在台灣本土舉行的女足國際A級賽事，對球隊與球迷而言皆意義非凡。

在剛落幕的西班牙邀請賽中，三場比賽雖未能取得勝利，但透過與世界強權交手，球隊累積了寶貴經驗，為接下來的比賽做好準備。台灣女足將於4月 8日晚間6點30分，在高雄楠梓文中足球場主場迎戰勁旅紐西蘭女足。紐西蘭隊曾在2023年女子世界盃以1 ：0擊敗前世界冠軍挪威，並在2024年大洋洲女足奧運資格賽中，以小組賽三戰全勝、總計14球0失球的佳績晉級淘汰賽，決賽更以14 ：1大勝索羅門群島，成功取得連續四屆奧運女足資格，展現強大實力。

這場比賽也將是兩隊睽違36年後的正式國際賽交鋒。雙方上一次對決可追溯至1989年大洋洲女子足球錦標賽決賽，當時中華女足在前國家隊總教練、現任足協副理事長蕭永福的帶領下，以1 ： 0擊敗紐西蘭，成功衛冕冠軍，寫下輝煌歷史。而當年貢獻關鍵進球的黃玉娟，如今則以銘傳大學體育室主任的身份持續投入台灣女子足球的發展。這場賽事不僅是國際強權的正面交鋒，更承載著深厚的歷史意義。

台灣女足4月8日將在主場迎戰紐西蘭。（足協提供）台灣女足4月8日將在主場迎戰紐西蘭。（足協提供）

台灣女足4月8日將在主場迎戰紐西蘭。（足協提供）台灣女足4月8日將在主場迎戰紐西蘭。（足協提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中