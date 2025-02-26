足球》台灣女足睽違5年重返主場！ 4月8日高雄迎戰強敵紐西蘭

台灣女足4月8日將在主場迎戰紐西蘭。（足協提供）

〔記者盧養宣／綜合報導〕結束西班牙 Pinatar Cup國際邀請賽後，台灣女足即將迎來久違的主場戰役。這場比賽不僅是球隊備戰國際賽的重要一環，更是自2019年以來，首度在台灣本土舉行的女足國際A級賽事，對球隊與球迷而言皆意義非凡。

在剛落幕的西班牙邀請賽中，三場比賽雖未能取得勝利，但透過與世界強權交手，球隊累積了寶貴經驗，為接下來的比賽做好準備。台灣女足將於4月 8日晚間6點30分，在高雄楠梓文中足球場主場迎戰勁旅紐西蘭女足。紐西蘭隊曾在2023年女子世界盃以1 ：0擊敗前世界冠軍挪威，並在2024年大洋洲女足奧運資格賽中，以小組賽三戰全勝、總計14球0失球的佳績晉級淘汰賽，決賽更以14 ：1大勝索羅門群島，成功取得連續四屆奧運女足資格，展現強大實力。

請繼續往下閱讀...

這場比賽也將是兩隊睽違36年後的正式國際賽交鋒。雙方上一次對決可追溯至1989年大洋洲女子足球錦標賽決賽，當時中華女足在前國家隊總教練、現任足協副理事長蕭永福的帶領下，以1 ： 0擊敗紐西蘭，成功衛冕冠軍，寫下輝煌歷史。而當年貢獻關鍵進球的黃玉娟，如今則以銘傳大學體育室主任的身份持續投入台灣女子足球的發展。這場賽事不僅是國際強權的正面交鋒，更承載著深厚的歷史意義。

台灣女足4月8日將在主場迎戰紐西蘭。（足協提供）

台灣女足4月8日將在主場迎戰紐西蘭。（足協提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法