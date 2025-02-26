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中職》澄清湖棒球場內野上層及外野座椅大翻新 學生看球更舒服

2025/02/26 12:57

澄清湖棒球場外野的座位全部翻新。（圖取自市議員湯詠瑜臉書）澄清湖棒球場外野的座位全部翻新。（圖取自市議員湯詠瑜臉書）

〔記者葛祐豪／高雄報導〕迎接職棒新賽季，澄清湖棒球場進行第二期工程整修，多位議員前往視察，內野上層與外野共上萬個座椅全面大翻新，預計於3月20日完工； 但去年被颱風吹壞的4片上方膜構，須由國外訂製，將利用今年球季未進行賽事時，再進場換新。

迎接台鋼雄鷹作為主場，澄清湖棒球場前年7月起進行第一期整修，包含大廳服務台、球員休息室、走廊、部分內野廁所、內野啦啦隊舞台、內野下層觀眾席座椅等；但有球迷批評球場大整修後，內野下層座椅翻新，但內野上層及外野座位還是一樣舊，「難道外野的球迷不是球迷?」

趁著賽季空檔，高市運發局進行澄清湖棒球場第二期整修工程，投入1.18億元經費，多位市議員昨天會同運發局長侯尊堯前往視察。第一期工程中，內野下層7038席座位已換新，第二期工程針對內野上層6083席、外野4857席座位全部翻新，目前內野區進度40%、外野區已達90%。

由於台灣隊在世界棒球12強賽首度奪冠，昨天也在經典賽資格賽打敗西班牙，引發全民棒球熱；高市府已宣布今年推出國高中生50元銅板價看職棒、職籃優惠，澄清湖棒球場內野上層及外野座椅大翻新，會讓學生看球時坐得更舒服。

澄清湖棒球場二期整修工程也包含改善球團及球員地下停車空間、觀眾廁所、主客隊牛棚、球員休息室，並導入無障礙設計、親子與性別友善空間等，整體工程預計於3月20日完工。

市議員邱俊憲指出，更新後的座椅空間，相對於過去座位較為寬敞舒適，也均附有杯架。不過，去年強颱造成澄清湖棒球場上方膜構約有4片毀壞，更換材料須由國外訂製，目前相關預算已籌措到位，一片要價500萬元，4片共2千萬元，由於不涉及賽事及場地使用安全，將於今年球季未進行賽事時，再進場完成更新。

至於球迷詬病的球場兩面大螢幕更新問題，是否增設環場LED螢幕?運發局表示估算費用超過億元，在基本硬體更新完畢後，再爭取預算。

另針對台鋼雄鷹認養澄清湖棒球場的進展，高市運發局長侯尊堯表示正持續良好構通與討論，期待能有良性的認養模式，可以讓球場有更好的維護管理。

去年被颱風吹壞的4片上方膜構，須由國外訂製，將利用今年球季未進行賽事時，再進場換新。（市議員邱俊憲提供）去年被颱風吹壞的4片上方膜構，須由國外訂製，將利用今年球季未進行賽事時，再進場換新。（市議員邱俊憲提供）

澄清湖棒球場內野上層座椅翻新，多位議員實地參觀。（圖取自市議員湯詠瑜臉書）澄清湖棒球場內野上層座椅翻新，多位議員實地參觀。（圖取自市議員湯詠瑜臉書）

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