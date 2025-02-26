木聯》艱辛獲勝晉級四強 穀保教頭盛讚台南海事是可敬的對手

穀保晉級4強。（記者廖耀東攝）

〔記者羅志朋／嘉義報導〕113學年度高木棒聯賽今天進行8強戰，尋求3連霸的穀保家商在5局下拿到寶貴的2分，加上投手群有效封鎖台南海事打線，最終穀保就以2：0完封台南海事闖進4強戰，穀保總教練鄭志強說，還是不斷提醒選手，每隊實力都非常接近，畢竟不像去年有大物投手，投打守都要穩定做好最重要。

台南海事昨靠兩任投手吳杰叡、嚴梓軒演聯手出無安打比賽，率隊以7：0完封西苑中學，今天推出鄭伃佑先發，前4局力保不失，5局下遭突破，穀保靠陳居杰、江宗駿安打加上3次保送，單局拿下2分並一路領先至終場，鄭伃佑投4.1局失2分承擔敗投。

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台南海事總教練田家銘過去曾在穀保擔任教練，鄭志強說，台南海事能贏西苑代表他們是很不錯的球隊，目前由前同事（田家銘）在帶隊，對選手觀念教導和技術訓練都滿不錯的，選手成長很多，「這支球隊要慢慢去注意。」

敲出勝利打點的江宗駿則表示，球隊有提供情蒐資料，台南海事這幾場打得不錯，對戰時完全沒有輕敵，5局下打擊時教練叮嚀抓直球打，直球進來果斷出棒形成好的結果。

穀保先發投手饒又語投4局只被敲1安無失分，王銘賢接手投2局，楊辰浩後援1局順利守成，3投聯手完封台南海事，勝投記在王銘賢帳上。

楊辰浩是小高一，鄭志強指出，這批一年級投手都滿不錯的，球隊有跟運科合作，每週二、四都會去做訓練，木棒聯賽結束後會先讓楊辰浩關機，畢竟黑豹旗和木棒聯賽投球分量還滿吃重的，他是這次比賽最穩定的投手，心態比其他一年級投手更好。

穀保晉級4強。（記者廖耀東攝）

台南海事。（記者廖耀東攝）

穀保先發投手饒又語。（記者廖耀東攝）

鄭伃佑。（記者廖耀東攝）

穀保總教練鄭志強。（記者廖耀東攝）

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