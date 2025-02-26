木聯》近期感染諾羅病毒一天吐5次 穀保饒又語主宰戰局

穀保先發投手饒又語。（記者廖耀東攝）

〔記者羅志朋／嘉義報導〕今年國內青棒有不少高一青棒投手備受矚目，包括平鎮高中的劉任右，穀保家商的饒又語、楊辰浩、楊曜丞，他們球速都超過140公里，今天高中木棒聯賽四強戰穀保對台南海事，饒又語先發4局被敲1安，楊辰浩後援1局連飆3K順利守成，2人都無失分。

今天賽後穀保總教練鄭志強透露，饒又語在木棒聯賽第二階段（2月中旬）感染諾羅病毒，一直拉肚子，身體恢復得沒有很好，而且瘦滿多的，他對自己身體狀況沒信心，就鼓勵他不管球速快慢，把球控在理想的位置就好。

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鄭志強認為，今天饒又語狀況沒有到很好，他在黑豹旗還有143公里，這場最快球速只有139公里，到了第3、4局球速一直往下掉，於是決定換投。

饒又語說，之前感染諾羅病毒，一個晚上吐5次，現在狀況不太好，就想辦法幫助球隊贏球，「知道自己狀況不好，還是盡力去丟，只是對速度不滿意，理想目標至少要140公里，雖然4局無失分，有幫助球隊贏球，但還不夠好。」

饒又語畢業於桃園中平國小、新明國中，高中來到穀保發展，算是相當少見的例子，高一就成為穀保主力投手說，饒又語說，謝謝教練肯定他的實力，盡量觀摩學長，比較自己不足的地方。

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