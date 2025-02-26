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NBA》讓你後悔交易我！東契奇大三元聯手詹姆斯率湖人擊退獨行俠

2025/02/26 13:34

東契奇。（美聯社）東契奇。（美聯社）

〔記者盧養宣／綜合報導〕湖人今在主場迎戰獨行俠，也是世紀交易後東契奇（Luka Doncic）首度面對老東家，他繳出19分、15籃板、12助攻成績單，來到湖人首度締造大三元，聯手拿下27分的詹姆斯（LeBron James），以107：99拿下勝利，收下3連勝。

前獨行俠球星東契奇本月初被送到洛杉磯，在新球隊的表現漸入佳境，前役面對金塊繳出32分、10籃板，繳出來到湖人的代表作，今面對前東家上半場攻守兩端表現全面，攻下12分、12籃板、7助攻，還有2抄截、2阻攻，率領紫金大軍打完前兩節取得59：51領先，獨行俠主要靠厄文（Kyrie Irving）18分一枝獨秀緊咬比分。

獨行俠易籃後急起直追，K.湯普森（Klay Thompson）在外線開火開啟球隊攻勢，團隊此節三分球9投5中，反觀湖人進攻陷入當機，獨行俠在第四節開始前追到77：78只剩一分差。

雙方在末節你來我往，詹姆斯（LeBron James）倒數4分鐘暴扣得手幫助湖人拉開到96：91領先，詹皇末節就攻下16分，澆熄獨行俠反撲氣燄，全場攻下27分、12籃板，另外里維斯（Austin Reaves）也有20分演出。

獨行俠方面，厄文轟下全場最高35分，可惜白忙一場，K.湯普森外線10投5中挹注22分，在交易案中與A.戴維斯一同被送到獨行俠的小將克里斯蒂（Max Christie）挹注10分、6助攻。

東契奇（中）。（美聯社）東契奇（中）。（美聯社）

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